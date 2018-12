Koliko tekem bo v Franciji?

Vodilni možje so zaradi številnih protestov po Franciji že odpovedali tekme v večjih mestih. Tako se ne bo igralo v Monaku, Angersu, Parizu, Nimesu, St. Etiennu in Toulousu, zna pa se zgoditi, da odpade še kakšna tekma. Brez tekme sta tako ostala Robert Berić in Rene Krhin, medtem ko bosta Denis Petrić (Guingamp) in Jan Repas (Caen) kandidirala za nastop, a skoraj zagotovo, če ne bo senzacije, ne bosta v postavah svojih ekip.