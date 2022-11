Lens po novi zmagi diha za ovratnik vodilnemu PSG

Nogometaši Lensa so vknjižili peto zaporedno zmago, Clermont so premagali z 2:1.

Nogometaši Lensa so v 15. krogu francoskega prvenstva nadaljevali zmagoviti niz. Za peto zaporedno zmago so z 2:1 ugnali Clermont in imajo na drugem mestu s tekmo več dve točki zaostanka za vodilnim PSG. Glavnina dogajanja bo v nedeljo, ko bosta na delu tudi zvezdniška zasedba PSG in Angers slovenskega reprezentanta Mihe Blažiča.