PSG ujel zmagoviti niz, a ta se utegne končati

Po reprezentančnem premoru se francosko prvenstvo nadaljuje z dvobojem, ki bo morda to sezono odločal tudi o naslovu prvaka: branilec naslova in trenutno vodilni PSG v petek ob 21. uri gosti Monaco. Moštvi trenutno ločijo le tri točke.

PSG sezone v domačem prvenstvu ni začel tako prepričljivo kot nekaj prejšnjih, je pa zdaj v nizu petih zaporednih zmag (na vsaki od teh petih tekem so Parižani zabili po tri gole). In s temi se je tudi prebil nazaj na prvo mesto. Z osmimi zmagami, tremi remiji in porazom ima 27 točk oziroma eno več od Nice in tri več od Monaca. In prav z ekipo s sredozemske obale igra v petek zvečer. Ta ima eno zmago manj oziroma en poraz več, oktobra je denimo izgubila z Lillom.

Monaco je v zadnjih treh sezonah trn v peti Parižanov, saj jih je na šestih ligaških tekmah premagal kar štirikrat.

Luka Elsner in njegov Le Havre, ki zaseda izvrstno sedmo mesto, v nedeljo ob 15. uri igra z Nantesom.

