Parižani znova brez Messija

V Franciji je na sporedu 13. krog ligue 1. Vodilni PSG bo danes gostoval v Bordeauxu, kjer ne bo mogel računati na prvega zvezdnika Lionela Messija. Argentinec bo zaradi poškodbe stegenske mišice in bolečin v kolenu tako preskočil že drugo tekmo, saj je med tednom manjkal na dvoboju pri Kamplovem Leipzigu (2:2). V uvodnem sobotnem dvoboju sta se prvak Lille in Angers razšla brez zmagovalca.

Letos neprepričljivi Lille, ki je med tednom sicer slavil v ligi prvakov, je v soboto remiziral z Angersom, sobotni večer pa je rezerviran za tekmo vodilnega moštva na lestvici, ki v Evropi med tednom ponovno ni vknjižilo vseh treh točk, saj so Parižani le remizirali z Leipzigom. PSG se bo v prestolnici vina predstavil brez prvega zvezdnika Lionela Messija, ki ga pestijo zdravstvene težave (stegenska mišica in koleno). V tej sezoni je zaradi takšnih in drugačnih razlogov v francoskem prvenstvu preskočil že 7 tekem, še vedno pa čaka na strelski prvenec v ligue 1. Čeprav se spopada z zdravstvenimi težavami, ga je argentinski selektor uvrstil na seznam za bližajoči se tekmi kvalifikacij za SP 2022.

Nedeljski spored bosta odprla Marseille in Metz, drugouvrščeni Nice bo gostil Montpellier, v večernem terminu pa se bosta udarila Rennes, ki je med tednom v konferenčni ligi z minimalnih 1:0 ugnal Muro, ter še en dolžnik z uvoda sezone Lyon.

Francosko prvenstvo, 13. krog: Petek, 5. november:

Lens : Troyes 4:0 (3:0)

Kalimuendo 14., Said 29., Clauss 35, Frankowski 60. Sobota, 6. november:

Lille : Angers 1:1 (1:0)

Djalo 29.; Ounahi 83.; R.K.: Onana 90.+7/Lille



21.00 Bordeaux - PSG Nedelja, 7. oktober:

13.00 Marseille - Metz

15.00 Lorient - Brest

15.00 Nantes - Strasbourg

15.00 Reims - Monaco

15.00 St. Ettiene - Clermont

17.00 Nice - Montpellier

20.45 Rennes - Lyon