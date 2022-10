Blažič ostal na klopi, derbi v Parizu, Lens že tretji na lestvici

Drugi Lorient je v soboto gostil Reims in bi se lahko v primeru zmage vsaj začasno povzpel na vrh prvenstvene lestvice, a je prišel le do remija (0:0) in je tako ostal za Parižani. Lens je premagal Montpellier in je zdaj tretji na lestvici.

Francosko prvenstvo, 11. krog: Petek, 14. oktober:

Racing Strasbourg : Lille 0:3 (0:1) Sobota, 15. oktober:

Lorient : Reims 0:0

Lens : Montpellier 1:0 (0:0) Nedelja, 16. oktober:

Toulouse : Angers 3:2 (2:1)

Miha Blažič (Angers) je bil na klopi.



15.00 Auxerre - Nice

15.00 Troyes - Ajaccio

15.00 Nantes - Brest

15.00 Rennes - Olympique Lyon

17.05 Monaco - Clermont

20.45 PSG - Olympique Marseille