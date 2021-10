PSG po preobratu do zmage, prvaku ne gre po načrtih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši zvezdniškega PSG so pred reprezentančnim premorom prvič v sezoni priznali premoč nasprotniku v francoski ligi. V 10. krogu so na igrišče stopili kot prvi in po preobratu z 2:1 ugnali Angers. Vroče bo zagotovo tudi v Lyonu, kjer bo v sobotnem derbiju kroga domače moštvo gostilo Monaco. Prvak Lille je izgubil proti Clermontu.