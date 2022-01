Pokalni krst za Messija, Nica prihaja po senzacijo

Parižani branijo lovoriko, v prejšnji sezoni so v finalu na Stade de Francu z 1:0 ugnali St. Etienne. Trener PSG Mauricio Pochettino ima kar nekaj težav z izborom začetne enajsterice za ponedeljkov večerni dvoboj na Parku princev kot teden dni poprej. Proti Nici bi lahko branil Italijan Gianluigi Donnarumma, ki je odpravil zdravstvene težave, od prve minute bi lahko zaigrala tudi zvezdniška "veterana", nekdanja kapetana Barcelone in Reala, Lionel Messi ter Sergio Ramos. Argentinec, odkar se je pridružil PSG, še ni zaigral na srečanju francoskega pokala.

Po drugi strani pa pri PSG še vedno manjka ogromno znanih imen. Na seznamu poškodovanih ostajata Neymar in Georginio Wijnaldum, na afriškem prvenstvu nastopajo Achraf Hakimi, Abdou Diallo in Idrissa Gueye, nedavno pa so v južnoameriških kvalifikacijah za SP 2022 igrali Keylor Navas, Marquinhos, Angel Di Maria in Leandro Paredes.

Obrambo Nice čaka znova veliko dela s Kylianom Mbappejem. Foto: Reuters

Nica prihaja v Pariz zelo motivirana. Njen trener Christophe Galtier je v prejšnji sezoni že pokvaril načrte bogatim Parižanom, saj je popeljal Lille do naslova francoskega prvaka, v tej sezoni pa z Nico zaseda drugo mesto. Za vodilnim PSG zaostaja 11 točk. Nica je v odlični formi, nanizala je šest zmag, na zadnji tekmi na Parku princev (1. decembra 2021) pa namučila PSG ter osvojila dragoceno točko (0:0).