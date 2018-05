Finale, o katerem ne govori le vsa Francija, ampak ves svet

Francoski pokal, finale

Danes se bosta v finalu francoskega pokalnega tekmovanja pomerila dve povsem različni ekipi. Parižani, ki so si naslov francoskega prvaka zagotovili že pet krogov pred koncem, čeprav so večji del spomladanskega dela odigrali brez najdražjega posameznika Neymarja, letos pa so tudi že osvojili francoski ligaški pokal, so lačni novih lovorik. Če bodo postali še pokalni zmagovalci, bodo osvojili zadnjo trofejo pod vodstvom Unaija Emeryja, ki bo po koncu sezone, v kateri je PSG še enkrat več neuspešno naskakoval evropsko krono, odstopil položaj drugemu.

Navijači PSG danes pričakujejo, da bodo Parižani upravičili vlogo favorita in osvojili trojno krono. Foto: Reuters

Pariški klub se kopa v denarju, Les Herbiers pa si na drugi strani sploh še ni zagotovil obstanka v tretji ligi. V pokalu ga je spremljala sreča pri žrebu, saj do finala sploh ni imel opravka s prvoligaškim tekmecem. V polfinalu je v Nantesu, kjer je dvoboj spremljalo več kot 30 tisoč gledalcev, premagal tekmeca iz tretjega kakovostnega razreda Quevilly in se prvič v klubski zgodovini uvrstil med najboljše. Prihaja iz kraja z zgolj 16 tisoč prebivalci.