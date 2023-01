Šestoligaškim amaterjem se obeta sanjski zaslužek proti PSG

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvoboji 1/16 finala francoskega pokala bodo razpotegnjeni od petka do ponedeljka. Zvečer se bosta na Velodromu udarila Marseille in Rennes, ki sta v odlični formi. Glavni favorit za osvojitev pokalne lovorike, zvezdniški PSG, bo na delu šele v ponedeljek. Gostoval bo pri šestoligašu Pays de Cassel, ki bo s prodajo vstopnic zaslužil skoraj petkratni znesek letnega klubskega proračuna. Stadion v Lensu je že razprodan, dvoboj si bo ogledalo 34 tisoč gledalcev.

Pokalni derbi 1/16 finala francoskega pokalnega tekmovanja, v katerem ne manjka presenečenj, bo danes na Velodromu, kjer se bosta pomerila Marseille in Rennes. Hrvaški trener Igor Tudor je z Marseillom nanizal pet zmag, Rennes pa je v zadnjem prvenstvenem nastopu vzel mero vodilnemu PSG in potrdil kandidaturo za najvišja mesta.

V 1/32 finala so številni nižjeligaši prekrižali načrte prvokategornikom. Pod največji senzaciji sta se podpisala Rodez in Puy Foot 43, ki sta spravila v slabo voljo Monaco in Nice.

V ponedeljek bo svečano v Lensu. Na stadionu Bollaert Delelis, kjer igra prvoligaš Lens, bo šestoligaš Pays de Cassel gostil zvezdniško zasedbo PSG. Parižani se mudijo na Arabskem polotoku, kjer so v četrtek v ekshibicijskem srečanju odpravili selekcijo najboljših savdijskih klubov, v ponedeljek pa jih čaka pokalni izziv proti tekmecu, ki ima letni proračun 150 tisoč evrov. Ker so vstopnice za ponedeljkovo tekmo, vseh 34 tisoč, že pošle, se šestoligašu obeta rekorden zaslužek. Bogatejši bo za vsaj 700 tisoč evrov, kar je skoraj petkratnih letnega proračuna.

Francoski pokal, 1/16 finala:

Petek, 20. januar:

Sobota, 21. januar:

Nedelja, 22. januar:

Ponedeljek, 23. januar: