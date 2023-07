Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski nogometni napadalec Moussa Diaby zapušča nemški Bayer Leverkusen in se seli k angleški Aston Villi, sta v soboto potrdila oba kluba. Višina odškodnine ni znana, mediji pa pišejo, da naj bi ta znašala 55 milijonov evrov in da je Diaby podpisal petletno pogodbo.

"Rad bi odprl novo poglavje in naredil naslednji korak naprej. Vedno se bom z veseljem spominjal časov v Leverkusnu in klubu sem hvaležen za vse," so Diabyja povzeli pri Bayerju.

Francoz, za reprezentanco je natopil na 10 tekmah, je v Leverkusen prišel leta 2019 iz Paris St. Germaina za 15 milijonov evrov. Na 173 tekmah je nato dosegel kar 49 golov, samo lani pa 25 in se s tem priporočil za odhod na Otok.

V Leverkusnu so za Francoza že našli tudi zamenjavo. Za 20 milijonov evrov se je v Nemčiji iz belgijskega Union Saint-Gilloisea preselil 22-letni Nigerijec Victor Boniface.