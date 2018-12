Finale tisočletja, tretji poskus. Bo tokrat šlo?

Že pred več kot enim mesecem bi morala biti na sporedu prva tekma finala pokala libertadores, v katerem se za najpomembnejšo klubsko južnoameriško lovoriko prvič v zgodovini tekmovanja merita velika rivala iz Buenos Airesa Boca Juniors in River Plate.

Že prva tekma na štadionu Bombonera pred več kot enim mesecem je bila prestavljena, a takrat zaradi močnih nalivov, ki so zajeli prestolnico Argentine. Potem je bila z enodnevno zamudo tekma le odigrana, rivala pa sta se razšla z remijem 2:2.

Pred dvema tednoma bi morala biti povratna tekma na štadionu Riverja Monumental, a do nje ni prišlo, saj so ob prihodu na štadion navijači Riverja napadli avtobus z nogometaši Boce, nekateri od njih so morali pomoč poiskati v bolnišnici. Najprej je bila tekma tik pred njenim začetkom odpovedana in prestavljena za en dan, a tudi dan za tem do nje ni prišlo.

Po dneh sestankovanja je pred desetimi dnevi padla končna odločitev, da bo povratna tekma finala kar v Evropi, nad čimer so se številni pritoževali, a spremembe odločitve ni bilo, tako da bo danes finale, ki so ga mnogi označili kar za najbolj spektakularno tekmo stoletja, gostil štadion Santiago Bernabeu v Madridu.

Boca sicer lovi sedmi naslov v pokalu libertadores. Zadnjega je osvojila leta 2007. River upa na četrtega. Nazadnje je bil južnoameriški prvak let 2015.

Finale pokala libertadores:

Prva tekma, 11. november 2018:

Boca Juniors : River Plate 2:2 (2:1)

Abila 34., Benedetto 45.; Pratto 35., Izquierdoz 61./a.g.



Druga tekma, 9. december 2018 (ob 20.30):

River Plate – Boca Juniors

Preberite še: