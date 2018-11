Pred poslastico v Buenos Airesu napad na avtobus, nogometaš v bolnišnico

Tekmo so preložili, ker so navijači ob prihodu na Riverjev stadion Monumental napadli avtobus mestnega tekmeca iz Buenos Airesa ter vanj metali kamenje.

Televizijska slika je pokazala igralce Boce, ki zapuščajo razbit avtobus, zaradi solzivca, s katerim je policija želela odgnati množico, pa kašljajo. Nekaj nogometašev je bruhalo, nekaj pa je bilo porezanih od razbitega stekla. Pabla Pereza, vezista Boce, so po podatkih iz Argentine odpeljali v bolnišnico zaradi steklenih drobcev v očesu, zdravniško oskrbo pa naj bi potreboval vsaj še en nogometaš Boce. Napad se je zgodil kljub številčni, a slabi policijski zaščiti.

Avtobus Boce so napadli s kamenjem:

How is it possible that Boca Juniors had to reach the stadium with no police around?

This is barely criminal from Argentinian authorities pic.twitter.com/wX2r2RmFut