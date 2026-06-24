Fifpro odločitev Casa o materinstvu označil za prelomno

Italijanski ženski nogometni klub Lazio mora nekdanji igralki Maji Gothberg plačati odškodnino, ker je klub nogometašici neupravičeno zaradi nosečnosti prekinil pogodbo. Odločitev Mednarodnega športnega razsodišča (Cas) je javnosti obelodanil sindikat nogometnih igralcev Fifpro in jo označil za prelomno.

Pri Fifproju pravijo, da gre za pomemben precedens, ki bi lahko zaznamoval vse bodoče tovrstne primere zaščite nosečnosti nogometašic, saj je Cas odločil, da mora italijanski klub švedski nogometašici izplačati tudi osebne dohodke za nazaj v skupni višini nekaj več kot 69.000 evrov.

Osemindvajsetletna Gothberg trdi, da v njenem primeru ni šlo le za nogomet. "Odločitev Casa je jasno sporočilo, da nosečnost ni problem ali razlog, da se nogometašici onemogoči sklepanje pogodb in igranje nogometa," Fifpro povzema Švedinjo.

Ta je v sezoni 2023/24 igrala za Lazio in se z ekipo prebila v italijansko serie A. Ko se je poleti dogovarjala z vodstvom kluba za novo pogodbo, sta se obe strani ustno že dogovorili za sodelovanje, manjkal pa je podpis na pogodbi. Takrat pa je Švedinja izvedla, da je noseča, o tem obvestila tudi klub, ki je nato z njo pretrgal vse stike.

Gothberg se je nato odločila za odhod na športno razsodišče, saj je menila, da je bila razlog za to, da se klub ni držal že dogovorjenega sodelovanja, njena nosečnost. V klubu so zastopali stališče, da s Švedinjo pogodbe niso podpisali, zato tudi ni upravičena do dohodkov oz. odškodnine.

Cas pa je odločil, da je bilo na osnovi ustnega dogovora sklenjeno delovno razmerje, pa čeprav je manjkala pisna pogodba. Tudi na razsodišču so menili, da je bil razlog, da je klub prekinil sodelovanje z nogometašico na osnovi njene nosečnosti.

"Primer Gothberg jasno kaže, da določila o materinstvu, ki jih je sprejela Mednarodna nogometna zveza, niso le prazne besede na papirju, ampak ščitijo igralke," je dejala vodja pravne službe pri Fifproju Alexandra Gomez Bruinewoud.

Sama ocenjuje, da gre za primer, ki presega posamezno odločitev Casa, in je jasno sporočilo, da klubi ne morejo enostransko prekiniti delovnega razmerja z nogometašicami zaradi nosečnosti, pa čeprav zadeve še niso podpisane na ustrezni pogodbi. "Niti podpis niti registracija pogodbe nista potrebna za njeno pravno veljavnost," je odločil Cas.

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