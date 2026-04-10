Avtor:
STA

Petek,
10. 4. 2026,
19.50

ZDA Mehika Iran svetovno prvenstvo v nogometu

SP v nogometu 2026

Fifa zavrnila iransko prošnjo za selitev tekem v Mehiko

SP v nogometu, simbolična | Letošnji mundial bodo gostile tri države Severne Amerike. | Foto Shutterstock

Mednarodna nogometna zveza Fifa je zavrnila prošnjo Irancev, da bi njihove tekme na letošnjem svetovnem prvenstvu iz ZDA premaknili v Mehiko. Odločitev je sporočila mehiška predsednica Claudia Sheinbaum.

Zaradi vojne Iran ni želel igrati svojih treh tekem skupinskega dela v ZDA, ki so sprožile vojaški napad na njihovo državo. "Fifa se je na koncu odločila, da tekem ni mogoče prestaviti z njihovih prvotnih prizorišč," je Claudia Sheinbaum povedala na novinarski konferenci. Z vidika Fife bi to po besedah mehiške predsednice pomenilo ogromno logistično obremenitev.

Fifa, ki je že pred tem izrazila zadržke glede iranske prošnje, bo letošnje prvenstvo izpeljala v ZDA, Mehiki in Kanadi. Na turnirju, ki se bo začel 11. junija, bo prvič igralo 48 reprezentanc. Iran bo prvo tekmo v skupini G odigral proti Novi Zelandiji predvidoma v Los Angelesu 15. junija. Nato se bo v mestu angelov meril še z Belgijo in za konec v Seattlu z Egiptom.

"Želimo, da Iran igra, Iran bo igral na svetovnem prvenstvu. Ni načrta B, C ali D - obstaja načrt A," je dejal predsednik Fife Gianni Infantino. Po začetku dvotedenskega premirja v iranski vojni naj bi se v pakistanski prestolnici Islamabad začeli pogovori med ZDA in Iranom o trajni mirovni rešitvi. Združene države Amerike in Izrael napadajo Iran od februarja.

