Mednarodna nogometna zveze Fifa naj bi omilila pravila o akumuliranih rumenih kartonih na svetovnem prvenstvu. Opozorila oz. rumeni kartoni se bodo po novem brisali tako po treh tekmah oz. koncu skupinskega dela kot tudi po četrtfinalu. Novo pravilo glede rumenih kartonov, naj bi Fifa potrdila na današnji seji sveta, poroča britanski BBC.

Nogometaši so bili običajno po dveh prejetih rumenih kartonih za eno tekmo suspendirani. Zaradi širitve SP, ki se bo 11. junija začelo v ZDA, Kanadi in Mehiki, z 32 na 48 ekip ter dodatnega kroga v izločilnih bojih (1/32 finala) bodo ta pravila nekoliko omilili.

Že doslej so se rumeni kartoni brisali po četrtfinalu. Zdaj se bodo prvič brisali že po skupinskem delu, saj se Fifa po poročanju BBC boji, da bi se precej več nogometašev zaradi dodatne tekme (zdaj šest do morebitnega polfinala) znašlo na robu suspenza in tako ne bi smeli igrati v polfinalu.

Fifa meni, da je dvojno brisanje rumenih kartonov pravičnejše in bo povzročilo tudi manj izključitev na ključnih tekmah prvenstva, kot pa povečanje števila kartonov pred prepovedjo za naslednjo tekmo z dveh na tri.

Točka naj bi bila danes na dnevnem redu razprave sveta krovne zveze v Vancouvru v Kanadi, še navaja BBC.

