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Avtor:
STA

Četrtek,
25. 6. 2026,
17.29

Osveženo pred

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Natisni članek
FIFA

Četrtek, 25. 6. 2026, 17.29

1 ura, 8 minut

Fifa počasi vrača Rusijo na svoja tekmovanja

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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FIFA logo | Foto Reuters

Foto: Reuters

Več kot štiri leta po začetku ruske invazije na Ukrajino je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) v četrtek nakazala, da Rusiji počasi odpira pot na svoja tekmovanja. Zaenkrat vsaj na mladinska, napovedala je namreč, da bo oktobrsko svetovno prvenstvo do 15 let v Azerbajdžanu odprto za vse, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tiskovni predstavnik Fife v pogovoru za AFP ni neposredno omenil Rusije, je pa potrdil, da bo turnir odprt za vse njene članice in dodal, da bo format tekmovanja in podrobnosti o udeležencih objavila pozneje.

Čeprav imajo ruske reprezentance in klubi od leta 2022 prepoved nastopa na mednarodnih tekmovanjih, Fifa članstva Ruske nogometne zveze nikoli ni suspendirala.

Rusija je izjavo takoj razumela kot povabilo k vrnitvi.

"Pozdravljamo odločitev Fife, da ruski reprezentanci dovoli sodelovanje na svetovnem prvenstvu, ki bo oktobra 2026 potekal v Azerbajdžanu. To je pomemben korak k vrnitvi ruskih ekip v mednarodni šport," je na družbenih omrežjih objavil ruski minister za šport Mihail Degtjarev.

Leta 2023 je Evropska nogometna zveza (Uefa) prvič poskusila vrniti ruske mladinske ekipe v evropska nogometna tekmovanja, brez zastav, himen ali uradnih dresov. Svojo odločitev je utemeljila s trditvijo, da otroci niso odgovorni za dejanja odraslih. Načrt je opustila zaradi groženj bojkota iz Ukrajine, Anglije, Poljske, Latvije, Litve, Švedske, Danske, Finske, Irske, Norveške in Romunije.

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