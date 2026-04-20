Michael Owen svetovno nogometno prvenstvo FIFA FIFA 2026

Ponedeljek, 20. 4. 2026, 11.02

Fifa Hisensu zaupala pomembno vlogo pri VAR na svetovnem prvenstvu 2026

FIFA Hisense | Nekdanji angleški nogometni zvezdnik Michael Owen se je udeležil dogodka na sedežu Fife v Zürichu. | Foto Hisense

Hisense je na sedežu Mednarodne nogometne zveze (Fifa) v Zürichu predstavil novo generacijo televizorjev RGB MiniLED za leto 2026, precej pomembnejša od same produktne predstavitve pa je napoved, da bo kitajski proizvajalec elektronike na svetovnem prvenstvu 2026 uradni ponudnik zaslonov za pregled posnetkov v sistemu VAR.

Gre za novo stopnjo sodelovanja med Fifo in Hisensom, ki je svetovno prvenstvo sponzorsko podprl že na turnirjih v Rusiji in Katarju. Tokrat partnerstvo ne ostaja le pri marketinški izpostavljenosti, saj bo Hisense s svojo tehnologijo neposredno prisoten tudi pri enem od najbolj občutljivih delov sodobnega nogometa – video pregledu spornih situacij (VAR).

Pri podjetju poudarjajo predvsem natančnost prikaza, zvestobo barv, kontrast in jasnost podrobnosti, kar naj bi bilo ključno pri delu video sodnikov. V predstavljenih informacijah sicer ni podrobneje pojasnjeno, ali bo to sodelovanje vplivalo tudi na hitrost odločanja, protokole uporabe sistema VAR ali drugačen potek pregledovanja spornih situacij, zato je za zdaj mogoče govoriti predvsem o tehnološki podpori obstoječemu sistemu.

Dogodek v Zürichu je bil sicer tudi predstavitev nove Hisensove serije televizorjev RGB MiniLED. Podjetje navaja izboljšave pri prikazu barv, nadzoru svetlosti in reprodukciji podrobnosti, nova serija pa bo na voljo v diagonalah od 55 do 116 palcev. V ponudbi bodo modeli UR8S, UR9S in paradna serija UX.

Hisense s Fifo sodeluje od leta 2017, svetovno prvenstvo 2026 pa bo največje doslej. Prvič ga bodo skupaj gostile tri države – ZDA, Kanada in Mehika – obenem pa bo na njem nastopilo 48 reprezentanc. Fifa ga predstavlja kot najbolj vključujočo izvedbo turnirja do zdaj, tehnološka partnerstva pa bodo očitno še pomembnejši del spremljajoče zgodbe kot na prejšnjih prvenstvih.

