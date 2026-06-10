Angleški nogometni prvoligaš Newcastle je uradno potrdil svojo prvo poletno okrepitev. To je vratar francoske reprezentance do 21 let Ewen Jaouen. Kot je poročala francoska tiskovna agencija AFP, bodo Angleži zanj francoskemu drugoligašu Reimsu odšteli 21,5 milijona evrov odškodnine, ta pa lahko naraste na 28,5 milijona.

"Je mlad vratar, ki je pokazal veliko potenciala v Franciji. Je miren in menimo, da lahko napreduje skupaj z nami," je dejal trener Newcastla Eddie Howe.

Jaouen je v prejšnji sezoni igral na 34 tekmah druge francoske lige, potem ko se je pridružil Reimsu iz Guingampa poleti 2023.

Jaouen bo malce osvežil vratarski položaj pri Newcastlu. V prejšnji sezoni je večino tekem branil Nick Pope, Aaron Ramsdale pa se je vrnil v matični Southampton. John Ruddy in Max Thompson pa bosta zapustila klub konec meseca, ko se jima izteče pogodba.

Pred dnevi je še en angleški prvoligaš Brighton v svoje vrste pripeljal mladega, 18-letnega nigerijskega krilnega igralca Zadoka Yohanno, za katerega je švedskemu Aiku plačal 28 milijonov evrov.