Evropski velikani nestrpno pričakujejo ples kroglic

Potem ko so v sredo postali znani še zadnji trije udeleženci skupinskega dela nogometne lige prvakov za sezono 2021/2022, bo danes v Istanbulu ob 18. uri na sporedu žreb skupin. Na svoje nasprotnike čaka tudi osem slovenskih legionarjev.

V skupinskem delu lige prvakov bo nastopilo 32 ekip, 26 se jih je v tekmovanje uvrstilo prek domačih prvenstev in tekmovanj, šest pa si jih je vstopnico za najelitnejše evropsko klubsko tekmovanje zagotovilo prek kvalifikacij. Največ predstavnikov v tekmovanju ima Španija, in sicer pet, štirje so si mesto med elito zagotovili prek la lige, Villarreal pa v tekmovanje vstopa kot zmagovalec lige Europa v pretekli sezoni.

Slovenija v ligi prvakov ne bo imela svojega predstavnika, potem ko je Mura izpadla v drugem krogu kvalifikacij proti bolgarskemu Ludogorcu. Bo pa v lovu za evropskimi sanjami nastopilo osem oziroma najverjetneje sedem slovenskih legionarjev. Jan Oblak bo z Atleticom žreb pričakal v najkakovostnejšem jakostnem bobnu, na istem položaju pa današnji žreb z Interjem pričakuje tudi Samir Handanović. Tam je tudi portugalski Sporting, katerega član je še vedno uradno tudi Andraž Šporar. Slovenski napadalec naj bi bil tik pred selitvijo na Otok, kjer naj bi se zanj močno ogrel Middlesbrough.

Josip Iličić je z Atalanto v tretjem bobnu. Foto: Guliverimage

V tretjem kakovostnem bobnu je z RB Leipzigom Kevin Kampl, z Atalanto Josip Iličić, v sredo pa si je igranje v ligi prvakov priigral tudi mladi Benjamin Šeško s Salzburgom. V zadnjem bobnu pa žreb z Dinamom iz Kijeva pričakuje novopečeni očka Benjamin Verbič, skozi kvalifikacije pa se je kot edini moldavski predstavnik prebil tudi Šerif z Lovrom Bizjakom.

Udeleženci žreba: Anglija: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea Španija: Atletico Madrid (Jan Oblak), Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Villarreal Italija: Inter Milan (Samir Handanović), AC Milan, Atalanta (Josip Iličić), Juventus Nemčija: Bayern München, RB Leipzig (Kevin Kampl), Borussia Dortmund, Wolfsburg Francija: Lille, PSG Portugalska: Sporting (Andraž Šporar?), Porto, Benfica Nizozemska: Ajax Rusija: Zenit St. Petersburg Avstrija: Salzburg (Benjamin Šeško) Belgija: Club Brugge Ukrajina: Dinamo Kijev (Benjamin Verbič), Shakhtar Donetsk Turčija: Bešiktaš Švica: Young Boys Švedska: Malmö Moldavija: Šerif Tiraspol (Lovro Bizjak)

Naslov brani Chelsea

V prvem delu se v isti skupini ne moreta meriti kluba iz iste države. 32 ekip se bo razvrstilo v osem skupin po štiri. Napredovanje v osmino finala si bosta zagotovili po dve najboljši ekipi iz vsake skupine, tretjeuvrščena ekipa bo sezono nadaljevala v ligi Europa, četrta pa bo sklenila nastope v Evropi. Naslov najboljšega bo sicer branil Chelsea, ki je v prejšnji sezoni v angleškem finalu z 1:0 porazil Manchester City.

Finale lige prvakov bo prihodnje leto 28. maja v ruskem St. Petersburgu. Uefa bo ob žrebu razglasila tudi najboljše igralke in igralce v pretekli sezoni.

Boben 1: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Man City, Bayern München, Inter Milan, Lille, Sporting. Boben 2: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Man United, PSG, Liverpool, Sevilla, Borussia Dortmund. Boben 3: Porto, Ajax, RB Leipzig, Benfica, Atalanta, Zenit, Shakhtar Donetsk, Salzburg. Boben 4: Bešiktaš, Dinamo Kijev, Club Brugge, Young Boys, AC Milan, Malmö, Wolfsburg, Šerrif Tiraspol.

Datumi tekem lige prvakov: Skupinski del, 1. krog: 14./15. september

2. krog: 28./29. september

3. krog: 19./20. oktober

4. krog: 2./3. november

5. krog: 23./24. november

6. krog: 7./8. december Osmina finala: 15./16./22./23. februar in 8./9./15./16. marec 2022

Četrtfinale: 5./6. april in 12./13. april 2022

Polfinale: 26./27. april in 3./4. april 2022

Finale: 28. maj 2022 (St. Petersburg, Rusija)

