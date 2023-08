Guardiola usmeril kritiko: To ni prav

Danes se bosta za evropsko superpokalno lovoriko pomerila zmagovalec lige prvakov Manchester City in evropske lige Sevilla. Dvoboj ne bo v Kazanu v Rusiji, ampak v Pireju v Grčiji, trener favoritov Josep Guardiola, ki v tem koledarskem letu ne bo več mogel računati na Kevina de Bruyna, pa je pred srečanjem izpostavil brutalnost tekmovalnih urnikov in obveznosti.

Statistika naj bi bila danes zaveznica Manchester Cityja, ki se je v tekmovanjih pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa) s Sevillo pomeril štirikrat in jo vselej premagal. Nazadnje dvakrat v skupinskem delu lige prvakov v prejšnji sezoni. Takrat je bila med kluboma prisotna velika razlika.

Erling Haaland lahko danes z Manchester Cityjem osvoji drugo evropsko lovoriko. Foto: Reuters

City se je na krilih Erlinga Haalanda in razigranih soigralcev znašal nad tekmeci, Andaluzijci pa so bili v rezultatski krizi. Navijače so v slabo voljo spravljali tudi s skromnimi dosežki v španskem prvenstvu, po menjavi stratega, ko je spomladi vodenje ekipe prevzel Jose Luis Mendilibar, pa je Sevilla zažarela v drugačni podobi. Sevilla se je na lestvici la lige povzpela v zgornjo polovico, v Evropi pa izkoristila tolažilno nagrado po tretjem mestu v skupinskem delu lige prvakov in šla v evropski ligi, tekmovanju, v katerem je pravcata specialistka za osvajanje lovorik, saj se lahko pohvali z rekordnimi sedmimi naslovi, do konca.

Evropski superpokal:

Sreda, 16. avgust:

Evropski prvak Manchester City v današnji spektakel v Pireju vstopa kot favorit. Po šampionski sezoni 2022/23, v kateri je osvojil kar trojno krono, je ostal brez Ilkaya Gündogana in Riyada Mahreza, prišla pa sta Hrvata Joško Gvardiol in Mateo Kovačić. Oba naj bi danes začela srečanje od prve minute in Cityju pomagala do zgodovinskega uspeha, prvega evropskega superpokala.

Guardiola se spominja drugačnih časov

Da bo angleškim prvakom zvečer vse prej kot enostavno, opozarja Guardiola. Katalonec je izpostavil dejavnik, zaradi katerega naj bi bilo v finalih bistveno težje opravičevati vlogo favorita. "Vse se spreminja, finali so drugačni. Spominjam se svojega prvega leta, ko sem vodil Barcelono. Takrat smo po tem, ko so se igralci vrnili s počitnic, prvo tekmo odigrali šele po 25 dneh. Zdaj, ko je vse več tekmovanj, več tekem, pred vsako sezono pa imamo tudi pripravljalno turnejo, moramo igrati že četrti oziroma peti dan po vrnitvi. To ni prav. Igralci nimajo časa za počitek in dvig telesne kondicije. Ker smo prisiljeni v igranje tekem pred sezono, obenem pa veliko potujemo, se zgodijo poškodbe. Igralci pridejo na igrišče in se dobesedno zrušijo. Zaradi tega imamo že zdaj v klubu štiri poškodbe. Pa ne le mi. Veliko igralcev si je že poškodovalo križne kolenske vezi. Za dalj časa smo izgubili Kevina De Bruyna, kar nas spravlja v težave, saj je igralec s posebno kakovostjo. Ne moremo ga neposredno nadomestiti, ampak najti igralca z drugačnimi vrlinami. Ker pa imamo čudovito ekipo, bomo zagotovo v njej našli kakšno rešitev," pred superpokalnim dvobojem razmišlja Guardiola.

Nogometaši Seville na stadionu Georgios Karaiskakis, kjer bo danes evropski superpokal. Foto: Reuters

Sevilli se je v poletnem prestopnem roku iz Rennesa pridružil tudi Francoz Loic Bade (levo), Andaluzijce pa je okrepil tudi Švicar Djibril Sow (Eintracht Frankfurt). Foto: Reuters