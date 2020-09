Lahko Sevilla ustavi pohod Bayerna?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši münchenskega Bayerna in španske Seville bodo nocoj ob 21. uri v Budimpešti igrali tekmo 45. evropskega superpokala, tradicionalni obračun zmagovalca lige prvakov in lige Europa. Na Areni Puskas si bo spektakel ogledalo tudi 20 tisoč gledalcev.

Ponos Bavarske je doslej štirikrat igral v superpokalu, zmagal je leta 2013. Sevilla je igrala petkrat, slavila pa leta 2006. Zmagovalec bo deseti klub z več kot enim superpokalnim naslovom.

Hkrati bo to tretjič, ko bosta za superpokal igrala nemški in španski klub. Doslej je oba dobila Španija oziroma Barcelona, ki je leta 1992 ugnala Werder s 3:2, pet let pozneje pa še Borussio Dortmund s 3:1.

Tekmo bodo sodili Angleži Anthony Taylor, Gary Beswick in Adam Nunn.

Evropski superpokal 2020: 21.00 Bayern - Sevilla

Najuspešnejše ekipe v tem tekmovanju: 5 - Barcelona, AC Milan

4 - Real Madrid, Liverpool

3 - Atletico Madrid

2 - Ajax, Anderlecht, Valencia, Juventus

1 - Sevilla, Porto, Man Utd, Chelsea, Bayern, Dinamo Kijev, Nottingham Forest, Aston Villa, Aberdeen, Steaua, Mechalen, Parma, Lazio, Galatasaray, Zenit St. Peterburg

