Evropski nogomet je nazaj: Handanović v boj za četrtfinale

Ta teden bodo znova zaživela nogometna igrišča po Evropi. Danes in v četrtek bodo na sporedu tekme osmine finala v evropski ligi, v petek in soboto pa povratne tekme osmine finala v ligi prvakov. Danes bo Samir Handanović, ki se je edini med slovenskimi predstavniki uvrstil med najboljših 16, z Interjem lovil četrtfinale lige Europa, Manchester United pa bo branil visoko prednost s prve tekme proti LASK-u.

Danes in v četrtek bodo na veliko sceno stopili klubi v ligi Europa. Na prvih odigranih tekmah osmine finala je Istanbul Basaksehir doma premagal Koebenhavn z 1:0, Manchester United je v Linzu slavil s 5:0, Šahtar v Wolfsburgu z 2:1, Basel pa je v Frankfurtu ukanil Eintracht s 3:0. Glasgow Rangers so doma izgubili proti Bayerju iz Leverkusna z 1:3, pirejski Olympiakos in Wolverhampton pa sta se razšla z neodločenim izidom 1:1.

Na tekmah med milanskim Interjem Samirja Handanovića in Getafejem ter Sevillo in Romo si bosta četrtfinalno vozovnico za zaključni turnir med 10. in 21. avgustom v Nemčiji izborili zmagoviti ekipi.

Zaključni turnir osmerice bo prihodnji mesec potekal na nemških tleh, finale bo 21. avgusta v Kölnu.

Liga Europa, osmina finala (povratne tekme): Sreda, 5. avgust:

18.55 Köbenhavn - Basaksehir /0:1/

18.55 Šahtar Doneck - Wolfsburg /2:1/

21.00 Inter (Samir Handanović) - Getafe /-/

21.00 Manchester United - LASK /5:0/ Četrtek, 6. avgust:

​ ​​​​​​18.55 Bayer Leverkusen - Rangers /3:1/

18.55 Sevilla - AS Roma /-/

21.00 Basel - Eintracht Frankfurt /3:0/

21.00 Wolves Olympiacos Pirej /1:1/ // - izid prve tekme

Najboljši strelci lige Europa v tej sezoni: 6 – Fernandes (Sporting/Man Utd), Kamada (Eintracht Frankfurt), Šporar (Sporting), Morelos (Rangers), Višća (Basaksehir), Jota (Wolves),

5 – El Haddadi (Sevilla), Greenwood (Man Utd), Raguz (LASK)

...

