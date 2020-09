V živo: konec Olimpijine evropske poti, Muri se smeji

Sredi tedna so na sporedu tekme 2. kroga kvalifikacij za ligo Europa. V sredo so bile odigrane uvodne tri, danes pa bo še preostalih 42. Tudi dve v Sloveniji. Olimpija je na domačem obračunu po podaljšku izpadla proti Zrinjskemu iz Bosne in Hercegovine (2:3), Mura pa pravkar gosti danski Aarhus. Znani so že morebitni tekmeci v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo.

Liga Europa, kvalifikacije, 2. krog:



Olimpija : Zrinjski 2:3* (2:2, 1:0)

Ivanović 19., Vombergar 81.; Bilbija 51., 84., Ivančić 92.



*po podaljšku



Mura : Aarhus 2:0* (1:0)

Gorenc 37., Žižek 72.



*Tekma se je začela ob 20.15

Ljubljančani so danes končali evropsko sezono. V 2. krogu kvalifikacij evropske lige so gostili Zrinjski in po podaljšku izgubili z 2:3. Za veselje domače ekipe je v 19. minuti z zadetkom poskrbel Djordje Ivanović, ki je s tem tudi postavil izid prvega polčasa. Za Zrinjski je v 52. minuti tekme izenačil Nemanja Bilbija. V 81. minuti je v polno meril povratnik v zeleni dres Andres Vombergar, a veselje Ljubljančanov ni trajalo dolgo, saj je že tri minute kasneje na drugi strani še drugič zadel Bilbija in s tem postavil izid rednega dela. Že v drugi minuti podaljška je goste v vodstvo popeljal Josip Ivančić, ki je s tem golom tudi odločil srečanje.

Olimpija : Zrinjski, foto: Grega Valančič/Sportida:

Evropski krst "Slovaka" Milaniča in ekspresno slovo Slovan Bratislava, ki ga vodi Darko Milanič, zanj pa igrajo Kenan Bajrić, Alen Ožbolt in Žan Medved, je gostoval na Finskem in se poslovil po izvajanju enajstmetrovk (2:1). Ožbolt je sicer uspešno izvedel enajstmetrovko. Ekipa Hartberga Rajka Repa je izgubila na Poljskem pri nekdanjemu klubu Uroša Koruna Piastu (3:2), Osijek Maria Jurčevića bo pričakal švicarski Basel, Žalgiris iz Vilne, pri katerem se dokazuje Klemen Bolha, pa je izgubil na Norveškem (3:1).

Mura proti Dancem

Mura je v odlični formi in je v novo prvenstveno sezono štartala z dvema zmagama in remijem, vmes pa uspešno opravila tudi s prvim evropskim preizkusom. V prejšnjem krogu kvalifikacij za ligo Europa je zlahka, s 4:0, odpravila estonski Nomme Kalju. Tokrat varovance Anteja Šimundže čaka precej zahtevnejša naloga, merijo se namreč proti danskemu Aarhusu, za katerim sta dve tekmi v novi sezoni. V prejšnjem krogu kvalifikacij za ligo Europa je s 5:2 premagal finsko Honko, pretekli konec tedna pa uspešno začel tudi novo prvenstveno sezono. S 4:2 je premagal Vejle.

Muro je v vodstvo v 37. minuti popeljal Jan Gorenc, vodstvo pa je v 72. minuti podvojil Kevin Žižek.

Mura : Aarhus, foto: Blaž Weindorfer/Sportida:

Celjani v akcijo v naslednjem krogu

Pozorno bodo četrtkove tekme spremljali tudi Celjani, ki po izpadu iz kvalifikacij za ligo prvakov čakajo na svojega nasprotnika v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov. Dobili ga bodo v zmagovalcu para 2. kroga kvalifikacij, v katerem sta armenski Ararat in Fola Esch iz Luksemburga.

Do zdaj je, in sicer kar trikrat, uspelo samo Mariboru

V kvalifikacijah za ligo Europa je na sporedu samo ena tekma. Za uvrstitev v skupinski del tega tekmovanja bosta morala Mura in Olimpija preskočiti še tri evropske tekmece, Celje pa enega manj. Po morebitnem uspehu v 3. krogu kvalifikacij so na sporedu še odločilne tekme play-offa za uvrstitev v ligo Europa, ki je do zdaj od slovenskih klubov uspela samo Mariboru, in sicer kar trikrat. Nazadnje v sezoni 2013/14.

Liga Europa, kvalifikacije, 2. krog:

Sreda:

Progres : Willem II 0:5 (0:2)

Hammarby : Lech 0:3 (0:0)

B36 Torshavn : TNS 5:4** (2:2, 1:1)



Četrtek:

Kaysar : Apoel 1:4 (1:2)

Ventspils : Rosenborg 1:5 (1:3)

Renova : Hajduk Split 0:1 (0:1)

Ararat-Armenia : Fola Esch 4:3* (3:3, 1:1)

Astana : Budućnost 0:1 (0:1)

Teuta : Granada 0:4 (0:3)

Lincoln Red Imps : Rangers 0:5 (0:2)

KuPS Kuopio : Slovan Bratislava 2:1** (1:1, 0:0)

Botosani : Škendija 0:1 (0:1)

Bodo/Glimt : Žalgiris 3:1 (2:1)

Riteriai : Liberec 1:5 (0:2)

Lokomotiv Plovdiv : Tottenham 1:2 (0:0)

Göteborg : Koebenhavn 1:2 (0:0)

Neftci : Galatasaray 1:3 (0:1)

Flora Tallinn : KR Reykjavik 2:1 (2:0)

Olimpija : Zrinjski 2:3* (2:2, 1:0)

Djurgarden : Europa 2:1 (1:0)

Hibernians : Fehervar 0:1 (0:0)

Laci : Hapoel Beer-Sheva 1:2 (0:0)

CSKA Sofija : Bate Borisov 2:0 (1:0)

Sfintul : Partizan 0:1* (0:0)

OFI Kreta : Apollon 0:1 (0:0)

Lokomotiva Tbilisi : Dinamo Moskva 2:1 (0:0)

Maccabi Haifa : K. Almaty 2:1 (1:1)

Inter Escaldes : Dundalk 0:1 (0:1)

Connah's Quay Nomads : Dinamo Tbilisi 0:1 (0:0)

Sileks : Drita 0:2 (0:0)

Shamrock Rovers : AC Milan 0:2 (0:1)

Piast Gliwice : Hartberg 3:2 (1:1)

Kukesi : Wolfsburg 0:4 (0:2)

Borac : Rio Ave 0:2 (0:0)

Aris : Kolos Kovalivka 1:2 (0:0)

Standard Liege : Bala 2:0 (2:0)

20.15 Mura – Aarhus

20.30 Viking – Aberdeen

20.30 Coleraine – Motherwell

20.45 Linfield – Floriana

20.45 Osijek – Basel

20.45 Dunajska Streda – Jablonec

20.45 Servette – Reims

21.00 Bačka Topola – FCSB

21.05 Honved – Malmö



* - po podaljšku

** - po izvajanju 11-m



Odpovedano:

Riga – Tre Fiori