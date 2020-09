Se bosta Olimpija in Mura pridružili Celjanom?

Mura je v odlični formi in je v novo prvenstveno sezono štartala z dvema zmagama in remijem, vmes pa uspešno opravila tudi s prvim evropskim preizkusom. V prejšnjem krogu kvalifikacij za ligo Europa je zlahka, s 4:0, odpravila estonski Nomme Kalju. Tokrat varovance Anteja Šimundže čaka precej zahtevnejša naloga, pomerili se bodo proti danskemu Aarhusu, za katerim sta dve tekmi v novi sezoni. V prejšnjem krogu kvalifikacij za ligo Europa je s 5:2 premagal finsko Honko, pretekli konec tedna pa uspešno začel tudi novo prvenstveno sezono. S 4:2 je premagal Vejle.

Olimpija nad Zrinjski, ki je v krizi

Olimpija bo medtem v Stožicah gostila Zrinjski. Ljubljančani, ki še sestavljajo svojo zasedbo, za zdaj rezultatsko niso bili najbolj prepričljivi, a niti niso razočarali. V prvih dveh tekmah nove prvenstvene sezone so dvakrat remizirali, proti Kopru in Muri, na začetku sezone pa uspešno prestali evropski krst. Po podaljških so v prejšnjem krogu kvalifikacij za ligo Europa premagali islandski Vikingur.

Dino Skender upa na drugo evropsko zmago na drugi evropski tekmi na klopi Olimpije. Foto: Vid Ponikvar

Zdaj jih čaka Zrinjski, ki pa ni v najboljši formi. Po šestih odigranih tekmah nove prvenstvene sezone je v bosanski premier ligi šele na sedmem mestu, zato naj bi v Mostarju razmišljali o menjavi trenerja. Tekma v Stožicah je lahko odločilna za zdajšnjega trenerja Zrinjskega Mladena Žižovića. Če mu spodrsne, bo verjetno že nekdanji, po kuloarjih pa se govori, da lahko njegovo morebitno izpraznjeno trenersko mesto zapolni donedavni trener Maribora Sergej Jakirović.

Celjani v akcijo v naslednjem krogu

Pozorno bodo četrtkove tekme spremljali tudi Celjani, ki po izpadu iz kvalifikacij za ligo prvakov čakajo na svojega nasprotnika v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov. Dobili ga bodo v zmagovalcu para 2. kroga kvalifikacij, v katerem sta armenski Ararat in Fola Esch iz Luksemburga.

Do zdaj je, in sicer kar trikrat, uspelo samo Mariboru

V kvalifikacijah za ligo Europa je na sporedu samo ena tekma. Za uvrstitev v skupinski del tega tekmovanja bosta morala Mura in Olimpija preskočiti še tri evropske tekmece, Celje pa enega manj. Po morebitnem uspehu v 3. krogu kvalifikacij so na sporedu še odločilne tekme play-offa za uvrstitev v ligo Europa, ki je do zdaj od slovenskih klubov uspela samo Mariboru, in sicer kar trikrat. Nazadnje v sezoni 2013/14.

Liga Europa, kvalifikacije, 2. krog:

Sreda:

18.30 Progres – Willem II

19.00 Hammarby – Lech

20.00 B36 Torshavn – TNS



Četrtek:

14.00 Kaysar – Apoel

14.15 Ventspils – Rosenborg

15.30 Renova – Hajduk Split

16.00 Ararat-Armenia – Fola Esch

16.00 Astana – Budućnost

16.00 Teuta – Granada

17.00 Lincoln Red Imps – Rangers

17.30 KuPS Kuopio – Slovan Bratislava

17.45 Botosani – Škendija

18.00 Bodo/Glimt – Žalgiris

18.00 Riteriai – Liberec

18.00 Lokomotiv Plovdiv – Tottenham

18.00 Göteborg – Koebenhavn

18.00 Neftci – Galatasaray

18.30 Flora Tallinn – KR Reykjavik

18.30 Olimpija – Zrinjski

19.00 Djurgarden – Europa

19.00 Riga – Tre Fiori

19.00 Hibernians – Fehervar

19.00 Laci – Hapoel Beer-Sheva

19.00 CSKA Sofija – Bate Borisov

19.00 Sfintul – Partizan

19.00 OFI Kreta – Apollon

19.00 Lokomotiva Tbilisi – Dinamo Moskva

19.30 Inter Escaldes – Dundalk

20.00 Connah's Quay Nomads – Dinamo Tbilisi

20.00 Sileks – Drita

20.00 Shamrock Rovers – AC Milan

20.00 Piast Gliwice – Hartberg

20.00 Kukesi – Wolfsburg

20.00 Borac – Rio Ave

20.00 Aris – Kolos Kovalivka

20.00 Standard Liege – Bala

20.15 Mura – Aarhus

20.30 Viking – Aberdeen

20.30 Coleraine – Motherwell

20.45 Linfield – Floriana

20.45 Osijek – Basel

20.45 Dunajska Streda – Jablonec

20.45 Servette – Reims

21.00 Bačka Topola – FCSB

21.05 Honved – Malmö