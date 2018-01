Kaj nam bo za začetek pripravil Ricardinho?

Euro 2018 v futsalu, 2. tekmovalni dan

Na evropskem prvenstvu v futsalu se bo za prve točke merilo tudi v skupini C in D. Na delu bo najboljši futsalist na svetu Ricaridinho in branilci naslova Španci. Portugalci ne bi smeli nobenih težav z Romuni, medtem ko bo furija morala paziti na neugodne debitante iz Francije. Galski petelini so v dodatnih kvalifikacijah že presenetili Hrvate, jo lahko zagodejo tudi prvim favoritom?