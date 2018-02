V živo: Stožice razprodane za finale, Rusi in Kazahstanci streljajo s slepimi naboji

Euro 2018, 10. tekmovalni dan

Enajsto evropsko prvenstvo v futsalu v Ljubljani se končuje. Danes sta na sporedu še zadnji tekmi prvenstva. Ob 20.45 se bosta v finalu pomerili branilka naslova Španija in Portugalska, pravkar pa poteka tekma za tretje mesto med Rusijo in Kazahstanom. Prireditelji so sporočili, da so popoldan pošle še zadnje vstopnice. Tako bo finale spremljalo 10.500 gledalcev.

Dvoboj med Španijo, ki pogreša poškodovanega Sergia Lozana, in Portugalsko bo ponovitev finala iz leta 2010, ko so Španci s 4:2 osvojili naslov prvaka. Španci lovijo že osmi naslov evropskega prvaka, dvakrat so bili tudi svetovni prvaki, medtem ko Portugalci na najvišji stopnički na največjih tekmovanjih še niso stali. Imajo srebro iz leta 2010 na EP in bron iz leta 2000 na SP.

V boju za bron se merita nosilca kolajn s prejšnjega EP. Rusija je bila takrat srebrna, Kazahstan, ki ima v svojih vrstah razpoloženega Douglasa Juniorja (4 goli, 7 podaj), pa bronast. Rusom se v Ljubljani ni uspelo uvrstiti v svoj četrti zaporedni finale, brez kolajne pa so ostali le v letih 2003 in 2010. Gledalci v prvem polčasu niso videli niti enega zadetka.

Španija bo danes lovila že osmi naslov evropskega prvaka. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Razprodana dvorana v Ljubljani Spektakel v futsalu si bo letos v dvorani Stožice ogledalo več kot 100 tisoč obiskovalcev! Do polfinala je tekme EP 2018 spremljalo že 83.374, prireditelji pa so v popoldanskih urah javili, da bo dvorana danes za finale, ki ga bo v živo spremljal tudi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin, polna do zadnjega kotička. Sprejme 10.500 gledalcev.

Boji za odličja: Finale: Sobota, 10. februar:

20.45 Portugalska - Španija

Za tretje mesto: Rusija : Kazahstan 0:0* (0:0)



* tekma se je začela ob 18. uri