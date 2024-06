V živo: Mbappe v prvi postavi, Avstrijci do srečnega vodstva

Slovensko nogometno reprezentanco čaka zadnji obračun skupinskega dela Eura. V Kölnu varovanci Matjaža Keka ob 21. uri igrajo z Anglijo, ki si je napredovanje že zagotovila. Zmaga ali remi naši izbrani vrsti zagotavljata preboj v nadaljevanje tekmovanja, tudi poraz pa morda ne bo usoden. Ob isti uri se igra še drugi dvoboj skupine C med Srbijo in Dansko. Ob 18. uri pa spremljamo zadnji tekmi skupine D: Francija proti odpisani Poljski, Nizozemska pa proti Avstriji. Naši severni sosedi so med lepšimi presenečenji prvenstva, lahko po Poljski vzamejo točke še Nizozemski?

Euro 2024, 3. krog (skupini C in D)

Torek, 25. junij

Najprej razplet v skupini D ...

Avstrije prijetno preseneča. Foto: Reuters Dvanajsti dan Eura so v Berlinu odprli Nizozemci in Avstrijci, v Dortmundu pa Francozi in Poljaki. Medtem ko so bili slednji po porazih z reprezentancama, ki sta se udarili v nemški prestolnici, že pred tekmo odpisani, pa se je kar nekoliko presenetljivo napredovanje nasmihalo našim severnim sosedom. Pravzaprav so Avstrijci že proti Franciji, ko so izgubili, odigrali dobro tekmo. In zdaj so proti Nizozemcem prišli do hitrega vodstva. Donyell Malen je namreč v šesti minuti nesrečno premagal svojega vratarja. Sredi polčasa je imel ta isti nogometaš zlato priložnost za izenačenje, a je streljal nenatančno. Preostanek polčasa je pripadel Avstrijcem, ki so imeli več žogo v svojih nogah, pa tudi tri strele znotraj okvira vrat (Nizozemska nobenega). Še Memphis Depay je ob koncu polčasa z glavo streljal prek gola.

Na tekmi Francija - Poljska sta v prvi enajsterici oba največja zvezdnika, ki sta imela težavo s poškodbo: Kylian Mbappe (nos) in Robert Lewandowski (mišica). A noben od njiju v prvem polčasu ni imel zares nevarne priložnosti za zadetek. Po 45 minutah je ostalo pri začetnih 0:0.

Kylian Mbappe je z masko zaradi zlomljenega nosa tretjo tekmo prvenstva začel v prvi enajsterici. Foto: Reuters

Remi dovolj za zgodovinski uspeh na Euru, ob porazu bi še trepetali

Slovenski nogometaši imajo imenitno priložnost za sploh prvo uvrstitev v izločilne boje evropskih ali svetovnih prvenstev. Potem ko jim je na svetovnem prvenstvu leta 2010 v zadnjem krogu skupinskega dela to odnesel prav poraz z Anglijo, slovenske nogometaše nov zmenek z zgodovino čaka v boju proti trem levom.

Angleži, tako kot v Južni Afriki, tudi tokrat ne blestijo. Izjema je le ta, da jim je takrat voda tekla v grlo celo v luči morebitnega izpada, tokrat pa so si varovanci Garetha Southgata napredovanje že zagotovili, a za mnoge prvi favoriti prvenstva po bledih predstavah na prvih dveh tekmah ne uživajo podpore domače javnosti, ki jih pred dvobojem s Slovenijo postavlja pod velikanki pritisk. To bi bila lahko voda na mlin čete Matjaža Keka, a v slovenskem taboru se s tem ne obremenjujejo.

Še enkrat pokazati igro s prejšnjih tekem

"Anglija? Najprej moramo razmišljati o sebi. Seveda ne moremo skriti dejstva, da ima Anglija zelo močno reprezentanco z dobrimi posamezniki, a če bomo pokazali igro kot na prejšnjih tekmah, lahko tudi proti Angliji naredimo svoje. Če bomo dobro opravili, pomoči drugih niti ne potrebujemo," je pred dvobojem dejal Vanja Drkušić, ki je morda celo nenadejano stopil v čevlje partnerja Jake Bijola v osrčju slovenske obrambe, a zaupanje selektorja na dozdajšnjih dveh tekmah več kot upravičil.

Vanja Drkušić verjame v to, da je vse odvisno predvsem od slovenske igre, ne od nasprotnika. Foto: Guliverimage

Njegovo mnenje deli tudi Timi Max Elšnik, ki ob strelcu gola proti Srbiji Žanu Karničniku v prvi enajsterici Slovenije dokazuje, da so igralci iz slovenske prve lige dovolj kakovostni za igranje na največjih reprezentančnih prvenstvih: "Selektor Kek nam je po tekmi s Srbijo povedal, da smo igrali res dobro in se dobro kosali s Srbi ter bili na trenutke boljši od njih. Zdaj nas čaka zadnja tekma. Ni pomembno, kdo je na drugi strani, tudi Portugalsko smo premagali v Stožicah. Zakaj nam ne bi uspelo še eno presenečenje? Na teh tekmovanjih se vedno dogajajo taka presenečenja."

Kane pred tekmo povsem miren

Harry Kane meni, da ima Anglija dovolj izkušenj s takimi tekmami. Foto: Reuters "Mislim, da z Dansko nismo igrali dobro, bili smo pod mejo predstav, ki smo jih zmožni. A smo mirni, v takšnem položaju smo že bili, imamo ogromno izkušenj. To obdobje pred tekmo s Slovenijo ni čas za preplah, ampak za to, da se izboljšamo. Zame so te prve tekme na prvenstvu kot prvih nekaj rund v boksu, ko je še malce 'tipanja', da vidiš, kje si. Počutim se dobro, vsako tekmo se počutim bolje," je o pripravah slovenskih nasprotnikov na današnji dvoboj povedal kapetan Anglije Harry Kane.

Na drugi tekmi skupine C se bosta v Münchnu udarili Srbija in Danska. Medtem ko bi Dance v nadaljevanje tekmovanja prav tako lahko peljal že remi, za Srbe šteje zgolj zmaga.

Remi dovolj za zgodovinski uspeh, ob porazu bi še trepetali

Po ponedeljkovem remiju Hrvaške je jasno, da Slovencem remi z Anglijo že zagotavlja uvrstitev med najboljših 16, saj bi za njimi zaostali tako Hrvati kot Madžari. V primeru poraza pa bi se lahko še zapletlo.

Tretjeuvrščena reprezentanca iz skupin D in E bo imela namreč v vsakem primeru najmanj tri točke, tako kot jih že ima tudi Madžarska v skupini A. Slovenijo lahko prehitijo tudi še Čehi ali Gruzijci, ki bodo tekmi zadnjega kroga skupine F igrali v sredo. Visok poraz z Anglijo pa bi lahko četo Matjaža Keka pahnil tudi za Hrvaško, ki ima kot tretjeuvrščena v skupini B dve točki in razliko v zadetkih minus tri. Seveda pa lahko v primeru poraza Slovenija pade tudi na četrto mesto skupine C in že pred sredinimi tekmami ostane brez možnosti za preboj.

Lestvice: