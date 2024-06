Srbija v zadnji akciji šokirala Slovenijo, tudi Angliji le točka

Slovenska nogometna reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva v Nemčiji remizirala s Srbijo 1:1. Ob polčasu je bilo 0:0, Timi Max Elšnik je zadel vratnico, blizu golu je bil tudi Jan Mlakar. Od 69. minute pa je Slovenija vodila, po podaji Elšnika je zadel Žan Karničnik. In ko je vsa Slovenija že slavila, je Srbija v zadnji akciji, v peti minuti dodatka, izenačila. Na drugi tekmi skupine C je bil izid enak, remi 1:1 med Dansko in Slovenijo. Pred zadnjim krogom (torek) ima tako Anglija štiri točke, Slovenija in Danska po dve in Danska ena. Vse je še odprto. Zdaj pa se igra še derbi med Španijo in Italijo v sklopu skupine B.

Euro 2024, 2. krog (skupini B in C)

Četrtek, 20. junij

Prva priložnost Mlakarja že v osmi minuti

Tudi Matjaž Kek je glasno pel Zdravljico. Foto: Guliverimage Selektor Matjaž Kek je v prvo postavo uvrstil istih 11 nogometašev kot v nedeljo ob remiju z Dansko (Oblak, Karničnik, Bijol, Drkušić, Janža, Gnezda Čerin, Stojanović, Elšnik, Mlakar, Šporar in Šeško). Ko je množica najprej srbskih in nato še slovenskih navijačev odpela himni, se je težko pričakovana tekma na Allianz Areni začela. In bolje so jo odprli Slovenci: v četrti minuti je z roba kazenskega prostora premalo močno streljal Adam Gnezda Čerin, v osmi pa je Jan Mlakar preigral do srbskega gola, streljal proti desni, a se je z izvrstno obrambo izkazal Predrag Rajković. Prvih 20 minut se je bolj slišalo slovenske kot številčnejše srbske navijače.

Jan Mlakar je imel prvo priložnost že v osmi minuti. Foto: Guliverimage Srbski nogometaši so nato stopili na žogo, umirili igro in začeli plesti mrežo okrog gola Jana Oblaka. V 27. minuti je imel prvo veliko priložnost Srbije napadalec Al Hilala Aleksandar Mitrović, streljal je z glavo, a Oblaka ne moreš kar tako premagati. Štiri minute pozneje je Mitrović poskusil še z glavo po podaji iz kota, a je streljal levo mimo vratnice. Na nogah smo bili v 38. minuti, ki je na robu kazenskega prostora žogo dobil Timi Max Elšnik in streljal iz prve, a zadel okvir vrat! Se je pa žoga od desne vratnice odbila na noge Benjaminu Šešku, a jo je mladenič iz neposredne bližine poslal prek gola. V zadnjih minutah prvega polčasa so Srbi silovito pritisnili, Slovence stisnili pred Oblakov gol. V 42. minuti je imel Mitrović novo lepo priložnost, a Oblak znova še lepšo obrambo.

Elšnik zadel vratnico, v drugem polčasu podal za gol

Močan strel Timija Maxa Elšnika ob koncu prvega polčasa, a se je stresla vratnica. Foto: Guliverimage

Jan Oblak se ni dal Aleksandru Mitroviću. Foto: Guliverimage Še bolj silovit je bil napad Srbije na začetku drugega polčasa (64-odstotna premoč v posesti žoge prvih deset minut): najprej je Oblak še tretjič branil Mitroviću, nato je po srbskem predložku v kazenski prostor žoga oplazila Jako Bijola in le za las zletela mimo Oblakovega gola, že v naslednji minuti je obramba blokirala nov Mitrovićev strel. Slovenija je čakala na protinapade in tisti v 59. minuti se je skoraj končal z zadetkom. A ta še naprej ni usojen mlademu Šešku. Izvrstno je streljal z roba kazenskega prostora, a je v slogu Oblaka branil Rajković.

Nogometaša iz slovenske lige priigrala vodstvo z 1:0

V 67. minuti so se slovenski navijači držali za glavo. Pa tudi Petar Stojanović. Ko ga je v kazenskem prostoru odrinil Strahinja Pavlović, a se nista oglasila ne glavni sodnik ne VAR-soba. A dve minuti pozneje je Slovenija norela od navdušenja. Nogometaša iz slovenske lige sta poskrbela za vodstvo! Po prodoru po boku je v kazenski prostor podal Elšnik, vtekel je Žan Karničnik in zadel! Za člana Celja je bila to 30. reprezentančna tekma in drugi gol.

Veselje Žana Karničnika in slovenskih navijačev na Allianz Areni Foto: Guliverimage

Veselje Srbije ob golu za remi Foto: Guliverimage Že v naslednjem napadu je znova zapretila Srbija, znova Mitrović, zadel je še vratnico. Karničnik je imel nekaj minut pozneje še en lep strel. Medtem sta oba selektorja opravila menjave, Mlakarja, Stojanovića in Šeška so na zelenici zamenjali Jon Gorenc Stanković, Benjamin Verbić in Žan Vipotnik. Ko je celotna Slovenija že slavila, pa je sledil šok v zadnji akciji tekme, v peti minuti sodnikovega dodatka. Napadalec AC Milana Luka Jović, ki je zamenjal skoraj neopaznega zvezdnika Juventusa Dušana Vlahovića, je po podaji Ivana Ilića iz kota zadel za remi 1:1. Po veselju Srbije je glavni sodnik samo še odpiskal konec tekme. Slovenski nogometaši in navijači na stadionu so se samo držali za glavo, niso mogli verjeti, kaj se je zgodilo.

Odziv navijačev v Ljubljani po golu Žana Karničnika (video: Ana Kovač):

Enak rezultat tudi na tekmi Danska - Anglija

Harry Kane je zadel za vodstvo Anglije z 1:0. Foto: Guliverimage Precej manj dramatičen je bil prvi polčas na drugi tekmi slovenske skupine, ko je Danska igrala z Anglijo. Sloveniji bi za preboj v izločilne boje bolj prav prišla zmaga Anglije in začetek je bil po teh željah. Harry Kane je v 18. minuti odbitek pretvoril v gol za vodstvo z 1:0. V nadaljevanju polčasa pa so bili Danci nevarnejši (4:2 v strelih znotraj okvira gola v prvem polčasu) in to jih je nagradilo v 34. minuti. Victor Kristiansen je lepo podal, Morten Hjulmand streljal, o vratnice pa se je žoga odbila v gol.

Angleži so v drugem polčasu igrali bolje, bili nevarni za danski gol, a tako kot proti Sloveniji je Dance znova spremljala tudi sreča. V 56. minuti bi Phil Foden lahko zabil evrogol, a se je žoga odbila od desne vratnice. A do konca tekme je imela svoje priložnosti tudi Danska, predvsem Pierre-Emile Hojbjerg. Anglija tako še na drugi tekmi ni navdušila in s točko za končni izid 1:1 na Otoku ne morejo biti zadovoljni. Pred zadnjim krogom je tako v askupini C še vse odprto: Anglija ima štiri točke, Slovenija in Danska po dve, Srbija pa eno. Tekma tretjega kroga med Anglijo in Slovenijo bo tako odločala o zmagi v skupini.

Večerni derbi v skupini B

Potem ko so Hrvati v sredo še v drugo razočarali in bodo trepetali za preboj naprej, se v njihovi skupini zdaj igra še derbi aktualnih evropskih prvakov Italijanov in Špancev, ki so prav proti Hrvaški za uvod v prvenstvo navdušili.

Navijači ogreti, dobre želje tudi znanih obrazov

Pred dvobojem s Srbijo sta srečo slovenski izbrani vrsti zaželela tudi košarkar Luka Dončić in kolesar Tadej Pogačar, NZS pa je videa objavila na družabnih omrežjih. Srbske navijače je na stadionu na velikem zaslonu nagovoril teniški as Novak Đoković.

