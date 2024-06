V živo: Nemčija se trese, komaj se je Euro začel, elf že zabija!

Začel se je največji nogometni spektakel, kar ga pozna Evropa. V Nemčiji se do 14. julija za evropsko krono poteguje 24 držav. Med njimi je po dolgih sušnih 24 letih tudi Slovenija. Za začetek ta petek ob 21. uri v Münchnu za prve točke igrata Nemčija in Škotska. Gostitelji so favoriti, a imajo svoje načrte tudi Otočani. Rezultat spremljamo v živo. Domači že vodijo z 2:0.

Euro 2024, 1. krog (skupina A)

Petek, 14. junij:

Nemčijo v vodstvo popeljala dva 21-letnika

Florian Wirtz je zadel za 1:0. Foto: Reuters Po razočaranjih na prejšnjih velikih tekmovanjih je Nemčija potrebovala dober začetek domačega prvenstva. In si ga je tudi priborila. Že v 11. minuti je elf povedel. Prodrl je Joshua Kimmich, natančno podal 21-letnemu Florianu Wirtzu in mladi zvezdnik nemškega prvaka Bayerja iz Leverkusna je streljal po tleh, žoga pa se je od vratnice odbila za hrbet vratarja Angusa Gunna. Uvodnih 20 minut je bilo za Nemce res atomskih. Žogo so imeli v svoji posesti kar 80-odstotkov časa! In pritisk je še drugič obrodil sadove. Še en 21-letni nemški zvezdnik Jamal Musiala, ki igra prav na tem stadionu, na Allianz Areni, za Bayern München, je zadel za 2:0 (podal mu je Kai Havertz). Škotska je bila anemična, Nemčija je igrala nogomet kot iz učbenika.

Slavnostna otvoritev Eura 2024 in navijaška mrzlica pred in na stadionu:

V videu pa poglejte, kako so sredi dneva Škoti zavzeli osrednji trg v Münchnu:

Sanjski podvig Nemca, ki prihaja iz vasi, kjer je več krav kot prebivalcev

Julian Nagelsmann pri 36 letih vodi Nemčijo na velikem tekmovanju. Foto: Reuters V uvodnem dejanju Eura 2024 na Bavarskem za točke v skupini A igrata Nemčija in Škotska. Strateg gostiteljev Julian Nagelsmann sporoča, da so Škoti še kako nevarni, saj v tekmo ne vstopajo kot favoriti. S tem bremenom se bo morala soočiti Nemčija. "Škotska ni ekipa, v kateri bi prevladovali svetovni zvezdniki, a jih to dela nevarne, saj so zelo agilni in dajo na igrišču vse od sebe. Imajo klasično škotsko miselnost," pravi 36-letni nemški selektor, ki je marca na prijateljskih tekmah premagal Francijo in Nizozemsko ter poskrbel, da je v reprezentanci zavel nov, bolj optimističen veter. Za piko na i še močnejšega elfa je poskrbela vrnitev Tonija Kroosa.

Na Bavarsko je prispelo ogromno škotskih navijačev, ki so sredi dneva zavzeli središče mesta. Foto: Reuters

"Noro je, prihajam iz vasi s 700 prebivalci. Manj jih je kot krav," se je pošalil Nagelsmann in dodal: "Zdaj pa igramo uvodno srečanje Eura v Münchnu in zelo se ga veselimo," je mladi strateg ponosen na trenersko pot, ki jo je ustvaril. Verjame v svoje izbrance. Verjame, da so dovolj kakovostni, da bodo kos pritisku uvodne tekme, na kateri bi bilo vse drugo kot zmaga gostiteljev veliko presenečenje. "Imamo prednost domačega igrišča in želimo zmagati," v očeh varovancev prepozna samozavest.

Nemčija je štirikratni svetovni prvak in trikrat evropski prvak, na lovoriko pa čaka natanko deset let. Vse od SP 2014 v Braziliji. Na naslednjih treh od štirih velikih tekmovanj so razočarali navijače. Dvakrat so izpadli že v skupinskem delu (SP 2018 in SP 2022), enkrat pa v osmini finala (EP 2020). Bolje jim je šlo le na Euru 2016, ko so izpadli v polfinalu.

Gostitelje bo skušala presenetiti Škotska. Otočani so jo lani v kvalifikacijah zagodli tudi Španiji, Norveški in Gruziji. Steve Clarke je postal prvi selektor Škotske, ki je popeljal reprezentanco na dva zaporedna Eura. V ekipi izstopata kapetan Aston Ville John McGinn in zvezni igralec Manchester Uniteda Scott McTominay, ki je v kvalifikacijah na osmih tekmah dosegel kar sedem golov. "Nemčija želi zmagati in tudi mi. Vsi, ki bodo spremljali dvoboj, bodo uživali. V živo bo spremljala tekmo tudi moja družina," je zaupal škotski selektor, ki ga bo na tribunah spremljala tudi družina.