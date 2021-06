Švedi iz enajstmetrovke ohranili upanje na napredovanje

Danes bodo na evropskem prvenstvu v nogometu odigrane tri tekme. V uvodni tekmi 2. kroga skupine E sta se pomerili Švedska in Slovaška, po golu Forsberga pa so slavili Skandinavci. Dogajanje se bo sedaj preselilo na Otok. Hrvaška bo v Glasgowu lovila prepotrebne točke za napredovanje proti Češki, ki je po zaslugi mojstrovin Patrika Schicka proti Škotom v odličnem položaju, na Wembleyju pa se bosta v otoški poslastici spopadli sosedi Anglija in Škotska. Trije levi želijo potrditi vlogo enega največjih kandidatov za osvojitev naslova.

Švedska : Slovaška 1:0 (0:0) Konec tekme: Slovaki so v zadnjih minutah nekoliko bolj pritisnili proti švedskim vratom, a gola jim ni uspelo zabiti in Švedi se veselijo prve zmage na prvenstvu. GOOOL! 1:0! 77. minuta: Po prekršku Dubravke nad Quaisonom je najstrožjo kazen izkoristil Forsberg. Slovaški vratar je sicer uganil, kam bo švedski vezist ustrelil, a udarec je bil premočan in žoga je končala v mreži. 71. minuta: Slalom Isaka skoraj s svoje polovice igrišča, nato pa strel z roba kazenskega prostora, a na mesiu je bil ponovno Dubravka. 67. minuta: Še en strel z glavo, tokrat Isaka. Žoga je zletela malce prek vrat Dubravke. 60. minuta: Po predložku s strani je z glavo streljal Augustinsson, a vratar Slovaške Dubravka je z odlično obrambo na semaforju obdržal začetni rezultat. Konec prvega polčasa: Zaspana tekma brez pravih priložnosti v Sankt Peterburgu v prvih 45 minutah ni ponudila niti ene prave priložnosti.



Znani sta obe začetni enajsterici: 🇸🇪 Predict who'll shine for Sweden 👇@svenskfotboll | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 18, 2021 🇸🇰 Slovakia will be through if they beat Sweden...@sfzofficial | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 18, 2021

Na prvi tekmi dneva do 60. minute nismo videli prav ničesar omembe vrednega, nato pa so Švedi začeli pritiskat proti vratom Martina Dubravke, ki se je izkazal z nekaj lepimi obrambami. Najkonkretnejši je bil Aleksander Isak. Prav Dubravka pa je nato storil prekršek za enajstmetrovko, ki jo je uspešno realiziral soigralec Kevina Kampla pri RB Leipzigu Emil Forsberg in tudi odločil srečanje. Slovaki so v samem zaključku sicer pritisnili proti vratom Robina Olsna, a si niso priigrali niti ene res konkretne priložnosti. Švedska se je tako začasno povzpela na vrh skupine E.

Dvoboj resnice za Dalićevo Hrvaško

Takoj po Slovakih bodo na delu njihovi bližnji sosedi Čehi. V Glasgowu, kjer so imenitno začeli Euro, saj so na krilih dveh zadetkov Patricka Schicka premagali Škote (drugi zadetek, dosežen skoraj s polovice igrišča, si je kmalu zagotovil pridevnik epski), se bodo pomerili še s Hrvaško. Slovenski južni sosedje so na papirju favoriti, a vzdušje v taboru ognjenih po medli predstavi proti Angliji (0:1), še eni več v tem letu, ni najboljše.

Ekipa, polna zvezdnikov, na igrišču ne daje tistega, kar je ponavadi dajala na največjih tekmovanjih. Na Euru 2016 je bila tako najboljša v skupinskem delu, kjer je premagala Turčijo in Španijo, remizirala pa s Češko! To je bil dvoboj, po katerem se ni toliko govorilo o češkem preobratu, ki so se vrnili po zaostanku z 0:2 na 2:2, ampak o škandalu hrvaških navijačev. Pod njega se je v St. Etiennu podpisala navijaška skupina Torcida in opozorila nase s pirotehničnim vložkom, zaradi katerega se je za kratek čas prekinil dvoboj s Češko.

Foto: Reuters

Dejanje je opravičevala z nesoglasji s politiko vodenja Hrvaške nogometne zveze. Hrvaški je grozila huda kazen, izključitev s turnirja, jeze in razočaranja ni skrivala niti tedanja hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, na koncu pa jo je odnesla le s finančno kaznijo. Tokrat bo dvoboj potekal na Škotskem, naj bi bilo bolj mirno. Hrvaški selektor Zlatko Dalić, statistiki so izračunali, da je po koncu SP 2018 vodil Hrvaško na 30 tekmah in ponudil kar 29 različnih začetnih enajsteric, potrebuje točke, če želi ostati v igri za napredovanje. To bo njegov trenutek resnice, ali je še sposoben popeljati Hrvaško do vrhunske predstave.

Zanimivo je, da Hrvaška v zgodovini velikih tekmovanj (SP in EP) ni še nikoli izgubila drugega dvoboja na turnirju. Šestkrat je zmagala, štirikrat remizirala. Po drugi strani pa ni še nikoli zmagala v Glasgowu, čeprav je tam igrala že trikrat. Češki selektor Jaroslav Šilhavy se na drugi strani zaveda, da bi lahko njegovim izbrancem za napredovanje v zadnjih dveh krogih zadoščala morebiti še točka.

Verjetni začetni postavi: Hrvaška: Livaković; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modrić, Kovačić; Rebić, Vlašić, Perišić; Petković Češka: Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil; Král, Souček; Masopust, Darida, Jankto; Schick

Petindvajset let po mojstrovini Gascoigna

Ob 21. uri se bo začelo zares na Wembleyju. Angleško-škotski obračun ponuja poslastico. V sosedskem obračunu, že 115. v bogati zgodovini (Angleži so zmagali 48-krat, Škoti pa 41-krat), bodo prisotna posebna čustva, na nasprotnih straneh se bodo znašli mnogi soigralci iz največjih angleških klubov. Po 25 letih se bosta zgodovinska rivala znova udarila na velikem tekmovanju. Takrat je dvoboj potekal na starem Wembleyju, Angleži, za katere je igral tudi zdajšnji selektor Gareth Southgate, pa so zmagali z 2:0 in se pozneje prebili do polfinala.

Veselje Paula Gascoigna po nepozabnem zadetku proti Škotski (2:0) leta 1996 na Euru v Londonu Foto: Reuters

Na tistem dvoboju je dosegel Paul Gascoigne enega najlepših zadetkov v zgodovini angleške reprezentance. Kdo bi se lahko izkazal danes? Angleški navijači pričakujejo ogromno od Harryja Kana, najboljšega strelca SP 2018, za razliko od prve tekme bo za dvoboj kandidiral kapetan Manchester Uniteda Harry Maguire. Trije levi so si z zmago nad Hrvaško kupili mir, do napredovanja jih ločijo le še "milimetri". Angleži so v imenitni formi. Dobili so zadnjih sedem tekem, od tega kar šest brez prejetega zadetka, Škoti pa so na zadnjih osmih srečanjih zmagali le dvakrat.

Verjetni začetni postavi: Anglija: Pickford; Walker, Stones, Mings, Shaw; Phillips, Rice, Mount; Sterling, Kane, Rashford Škotska: Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; Forrest, McTominay, McGinn, McGregor, Robertson; Armstrong; Adams