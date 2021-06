V živo: Oranžni zvezdniki čakali kar sedem sušnih let!

Tretji dan evropskega prvenstva v nogometu prinaša dvoboje v skupinah C in D. Anglija je na Wembleyju ugnala Hrvaško z 1:0. Avstrija je bila v Bukarešti od Severne Makedonije, ki je debitirala na velikem tekmovanju, boljša s 3:1. Dočakala je svojo prvo zmago v zgodovini Eura. Nizozemska v Amsterdamu pravkar gosti Ukrajino. To bo prva tekma tulipanov na velikih tekmovanjih po sedmih letih.

Nizozemska : Ukrajina 0:0 (-:-)

Selektor Ukrajine Andrij Ševčenko je izbral naslednjo enajsterico:



🇺🇦 One to watch? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021 Ob 21. uri se bosta v Amsterdamu, enem izmed nepozabnih prizorišč v zgodovini slovenskega nogometa, saj je pred 21 leti na njem dvoboj Eura med Slovenijo in Španijo spremljalo več kot deset tisoč slovenskih navijačev, udarili Nizozemska in Ukrajina. Tulipani nestrpno pričakujejo začetek. V kvalifikacijah so zapeli na poti do Eura 2016 in SP 2018, tako da bodo danes odigrali prvo tekmo na velikem tekmovanju po sušnih sedmih letih! Selektor Frank de Boer zaradi zdravstvenih težav ne bo mogel računati na vse najboljše igralce, a je kakovost zbrane oranžne druščine še vseeno tolikšna, da jim pred dvobojem z Ukrajino, ki jo vodi sloviti Andrij Ševčenko, ob pomoči domačega občinstva pripada vloga favorita. V obrambi Nizozemcev od prve minute sodelujeta najstarejši igralec Eura, 38-letni vratar Maarten Stekelenburg, in pa dvakrat mlajši Jurrien Timber. Ukrajinci so navdušili v kvalifikacijah, v skupini s Portugalsko in Srbijo so neporaženi končali na vrhu, zato bo naloga Nizozemcev, da vpišejo prvi paket treh točk, vse prej kot enostavna.

Avstrijci pretrd oreh za debitante Makedonce

Dvoboj v Bukarešti, prvi v zgodovini evropskih prvenstev, ki je potekal na romunskih tleh, je osrečil avstrijska srca. Severni slovenski sosedi so bolje vstopili v dvoboju s Severno Makedonijo. Že v 18. minuti so povedli po fantastičnem zadetku Stefana Lainerja, a so srčni Makedonci, ki jih je ob krstnem nastopu na velikem tekmovanju podpiralo ogromno bučnih navijačev, hitro izenačili.

37-letni kapetan Goran Pandev je izkoristil napako vratarja Avstrije, izenačil in postal drugi najstarejši strelec v zgodovini tekmovanja. Avstrijci so boljšo igro kronali z drugim zadetkom v 78. minuti. Michael Gregoritsch je dosegel jubilejni 700. zadetek v zgodovini Eura, v zadnji minuti pa je vse dvome o zmagovalcu razblinil Marko Arnautović. To je bila prva zmaga Avstrijcev na evropskih prvenstvih, kjer nastopajo tretjič, pa tudi prva zmaga na velikih tekmovanjih od leta 1990, ko so na SP v Italiji ugnali ZDA z 2:1.

Angleži v derbiju dneva boljši od Hrvatov

Nedeljski spored se je začel s spektaklom na Wembleyju, ki si ga je ogledalo 22 tisoč navijačev. Na svoj račun so prišli domači privrženci, v 57. minuti jih je na noge spravil Raheem Sterling, ko je premagal Dominika Livakovića in poskrbel za edini zadetek na srečanju.

Trije levi so bolje vstopili v srečanje, Phil Foden je v 6. minuti zadel okvir vrat, Hrvaška pa ni pokazala tistega, kar bi nogometna javnost pričakovala od nje glede na igralski kader in predstave na zadnjem velikem tekmovanju, SP 2018. Angleži so se maščevali slovenskim sosedom za boleč poraz v polfinalu zadnjega mundiala v Rusiji, 17-letni Jude Bellingham pa se je podpisal pod poseben dosežek, saj je postal prvi nogometaž, ki je nastopil na zaključnem turnirju Eura pred 18. rojstnim dnevom.

Razočaranje hrvaških navijačic, ki so spremljale dvoboj na osrednjem trgu v Zagrebu. Foto: Reuters

Hrvaška ni še nikoli v zgodovini evropskih prvenstev začela turnirja s porazom. Pred porazom z Anglijo je na uverturah na Euru štirikrat zmagala (1:0 proti Turčiji 1999, 0:0 proti Švici 2004 in 1:0 proti Avstriji 2008, 3:1 proti Irski 2012 in 1:0 proti Turčiji 2016) in enkrat remizirala, tokrat pa je ostala praznih rok. Na drugi strani je Anglija prekinila slabšo tradicijo v uvodnih nastopih na Eurih in pozdravila prvo zmago na največjem tekmovanju stare celine. V skupini D nastopata še Češka in Škotska, prvič bosta na delu v ponedeljek.

