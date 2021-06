Euro 2020: Wales prekrižal načrte Švici, zgodovinski dan za Finsko

Danes bodo na evropskih prizoriščih odigrane tri tekme. V oddaljenem Bakuju, najbolj vzhodnem prizorišču v zgodovini evropskih prvenstev, sta se Wales in Švica razšla brez zmagovalca. Ob 18. uri bo Danska v skupini B gostila novinko Finsko, udeleženko Eura 2020 z najmanjšo tržno vrednostjo igralcev, zvečer pa se bosta v St. Peterburgu udarili Belgija, ena največjih favoritov za osvojitev naslova, in Rusija.

Wales : Švica 1:1 (0:0)

Konec dvoboja v Bakuju. Wales in Švica sta osvojila točko (1:1), zadnjo priložnost za zadetek pa je v izdihljajih srečanja zapravil Mario Gavranović. V skupini A tako po prvi tekmi vodi Italija (3 točke), Švica in Wales zaostajata po dve, Turčija pa tri točke. 85. minuta: Mario Gavranović, napadalec zagrebškega Dinama, je prebil v igri le dobro minuto in že zatresel mrežo Walesa. Švicarji so se že veselili novega vodstva, a je počasni posnetek hitro pokazal, kako je bil švicarski reprezentant po podaji Breela Embola v nedovoljenem položaju. Sodnik je tako po posredovanju VAR razveljavil zadetek, ostaja 1:1. Gooooooooool! 1:1! 73. minuta. Čeprav je Švica boljši tekmec večino srečanja, je Wales izenačil na 1:1. Po natančnem strelu z glavo se je zadetka razveselil Kieffer Moore. Gooooooool! 1:0! 49. minuta. Breel Embolo je popeljal Švico v vodstvo. Le minuto pred tem je imel ogromno priložnost, ko se je med valižansko obrambo prebil do ugodnega položaja za strel, nato pa prisili Dannyja Warda k vrhunski obrambi. Malce pozneje je Švica izvedla kot, v skoku je bil najvišji 24-letni napadalec Borussie Mönchengladbach in razveselil švicarske navijače. Podajo je prispeval Xherdan Shaqiri. Razmerje strelov na gol je 14:2 za Švico. Švicarji so na začetku drugega polčasa povedli po zadetku Breela Emboloja. Foto: Reuters Konec prvega polčasa v Bakuju. Švica je bila nevarnejša. Žoga je bila v njeni posesti kar 68 odstotkov, v strelih na gol je boljša (10:2, od tega pa le 1:1 v strelih v okvir vrat). Največ priložnosti je zapravil Haris Seferović, najlepšo v zadnji minuti prvega polčasa, ko je z desne strani z neposredne bližine zgrešil vrata. 20. minuta: zdaj je bilo nevarno pred vrati Walesa. Do strela je prišel Fabian Schär, ki je skušal premagati valižanskega vratarja s strelom s peto, a se je izkazal vratar Danny Ward in preprečil vodstvo Švice. 15. minuta: Švicarji so imeli terensko premoč, prvo veliko priložnost pa so si priigrali Valižani. Kieffer Moore je bil najvišji v skoku in nevarno streljal proti švicarskim vratom z glavo, a se je izkazal vratar Yann Sommer. Drugi dvoboj 1. kroga skupine A se je v Bakuju začel ob 15. uri. Glavni sodnik je Francoz Clement Turpin. Navijači Walesa so v Azerbajdžanu dobro razpoloženi pred začetkom dvoboja s Švico. Foto: Reuters Selektor Walesa Rob Page je v napad pričakovano uvrstil Garetha Bala, ki je na zadnjih dveh tekmah proti Švici vedno zadel v polno: 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 How Wales start in Baku...@Cymru | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021 Selektor Švice Vladimir Petković je razkril začetno enajsterico: 🇨🇭 Switzerland are unbeaten in their last 5 EURO matches 💪@nati_sfv_asf | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021 Selektor Šviceje razkril začetno enajsterico:

V petek je v Rimu navdušila Italija in z visoko zmago nad Turčijo (3:0) vrgla rokavico vsem tekmecem, ki bi jo radi prehiteli v skupini A. Danes sta se prvič na tem evropskem prvenstvu predstavila še Wales in Švica. Dvoboj bosta odigrala v Bakuju, kjer se bo prvič igrala tekma evropskega prvenstva. Tako vzhodno kot v Azerbajdžanu, ki leži ob Kaspijskem morju, ni potekala še nikoli v 61-letni zgodovini tekmovanja. Dvoboj se je končal brez zmagovalca (1:1). Švicarji, ki so bili boljši tekmec in si priigrali več priložnosti, so prekinili niz šestih zaporednih zmag.

Finci vredni skoraj toliko kot Eriksen

Na stadionu Parken se bo pisala zgodovina. Euro se bo prvič igral na Danskem, Finci pa bodo debitirali na velikem tekmovanju. Za začetek bodo gostovali na Danskem, kjer so po letu 1949 gostovali 21-krat, 18-krat ostali praznih rok, trikrat pa remizirali. Finci imajo najmanjšo tržno vrednost igralcev izmed vseh 24 udeležencev Eura.

Christian Eriksen je na zadnjem velikem tekmovanju, SP 2018 v Rusiji, v osmini finala po strelih z bele točke izpadel proti poznejši podprvakinji Hrvaški. Foto: Reuters

Skupaj so po podatkih Transfermarkta vredni slabih 45 milijonov evrov, sedemkrat manj od Dancev, evropskih prvakov iz leta 1992, pri katerih zgolj vrednost Christiana Eriksena znaša 40 milijonov evrov. Na Danskem se čuti nogometna evforija, Parken bo prvič gostil reprezentanco pred polnimi tribunami po letu 2019.

Verjetna začetna postava Danske:

Schmeichel; Mæhle, Kjær, Christensen, Wass; Eriksen, Højbjerg, Delaney; Poulsen, Wind, Braithwaite Verjetna začetna postava Finske:

Hradecky; O'Shaughnessy, Arajuuri, Toivio; Uronen, Kamara, Sparv, Lod, Raitala; Pukki, Pohjanpalo

Belgijci brez nekaterih zvezdnikov

V večernem terminu se bosta v skupini B udarili Belgija in Rusija. Rdeči vragi kotirajo na stavnih listah, ko se naštevajo najresnejši kandidati za osvojitev naslova, zelo visoko. Ponavadi so na tretjem mestu, takoj za Francozi in Angleži. Najvišje so na svetovni jakostni lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa), kjer zasedajo prvo mesto.

Kevin de Bruyne se je poškodoval v finalu lige prvakov. Foto: Reuters

Zvezdniška zasedba Roberta Martineza je v generalki pred Eurom z 1:0 ugnala Hrvaško, ki se v kvalifikacijah za SP 2022 poteguje v skupini s Slovenijo, a tudi Rusijo. Kevin de Bruyne in Axel Witsel ostajata na seznamu poškodovanih, težave ima tudi Eden Hazard, pri Rusih pa bo manjkal Andrej Mostovoj, ki zaradi okužbe s Covid-19 na tem Euru ne bo pomagal soigralcem. Rusi dobro poznajo Belgijce, z njimi so se pomerili že v kvalifikacijah, računali bodo tudi na pomoč večine domačega občinstva v St. Peterburgu, kjer bodo tribune polovično napolnjene.

Verjetna začetna postava Belgije:

Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Denayer; Meunier, Dendoncker, Tielemans, T. Hazard; Mertens, Lukaku, Doku Verjetna začetka postava Rusije:

Šunin; Mário Fernandes, Barinov, Džikija, Semenov, Karavaev; Zobnin, Ozdoev, Golovin; Mirančuk; Dzjuba