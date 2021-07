V živo: noro, kakšen začetek Angležev!

Danci so po prvem polčasu vodili z 2:0, nato pa so Čehi v drugem polčasu prek Patrika Schicka dosegli le še časten gol.

Danci so po prvem polčasu vodili z 2:0, nato pa so Čehi v drugem polčasu prek Patrika Schicka dosegli le še časten gol. Foto: Reuters

Ukrajina : Anglija 0:1 (-:-)

Goooool! 0:1! 4. minuta. Danes padejo zelo hitro zadetki. V Bakuju so Danci za vodstvo proti Čehom potrebovali pet minut, Angleži pa so zatresli ukrajinsko mrežo že v 4. minuti! V polno je po podaji Raheema Sterlinga zadel kapetan Harry Kane in se še drugič zapored na tem Euru vpisal med strelce. Trije levi so ekspresno povedli, Ukrajinci so se znašli v težavah. Ob 21. uri se je v Rimu začel zadnji četrfinalni obračun. Merita se Ukrajina in Anglija, pravico deli Nemec Felix Brych. S katerima začetnima postavama bosta selektorja Ukrajine in Anglije začela dvoboj? 🗒️ TEAM NEWS: Shevchenko has made one change from to the Ukraine starting XI from last time out; left-back Mykolenko replaces holding midfielder Stepanenko...@uafukraine | #UKR | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021 🗒️ TEAM NEWS: Trippier and Saka replaced by Mount and Sancho as England revert to a back four in Rome...@England | #ENG | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021

Danci preskočili še češko oviro

Nogometna sobota se je začela v oddaljenem Azerbajdžanu. Izločilni del evropskega prvenstva ni še nikoli potekal tako vzhodno kot prav na četrtfinalni tekmi med Češko in Dansko. Na koncu so se v Bakuju veselili Skandinavci. V prvem polčasu so si priigrali lepo prednost (2:0), v polno sta zadela Thomas Delaney in Kasper Dolberg, tako da so se Čehi znašli v hudih težavah.

V drugem polčasu so zaigrali bolje, pritisnili na rdeče-bele, in v 49. minuti prek Patrika Schicka znižali na 1:2. Napadalec Bayerja iz Leverkusna je dosegel že peti zadetek na letošnjem Euru in se na lestvici najboljših strelcev izenačil z vodilnim Cristianom Ronaldom. Visoki Čeh je moral pozneje zaradi poškodbe zapustiti igrišče, njegovi soigralci pa do zadnjega sodnikovega piska niso znali več premagati Kasperja Schmeichla. Ostalo je pri 2:1 in sladki zmagi Dancev, ki so se tako Čehom maščevali za boleč poraz v četrtfinalu Eura 2004 na Portugalskem (0:3).

Evforija danskih navijačev, ko so v domovini spremljali dvoboj v Bakuju:

Evforija na Danskem je vse večja, dogodki vse bolj spominjajo na nepozabno leto 1992, v katerem so Skandinavci nastopili na evropskem prvenstvu na Švedskem šele po diskvalifikaciji Jugoslavije. Na Euro so prišli s počitnic, nato pa presenetili vse in osvojili naslov prvaka. Danci so letos od ponovitve izjemnega uspeha oddaljeni le še dva koraka.

Danci so se prvič po 29 letih uvrstili v polfinale evropskega prvenstva. Foto: Reuters

Zagotovili so si nastop v polfinalu, tako da bodo prihodnji teden okusili igranje na kultnem Wembleyju, uspeh pa je še toliko večji, saj so Euro začeli po hudem šoku zaradi zdravstvenih težav Christiana Eriksena, po katerih so dvakrat izgubili, a nato nanizali tri zmage in postali prva ekipa, ki se je uvrstila v izločilni del kljub dvema zaporednima začetnima porazoma. Danska pravljica se kar ne more končati, rdeče-beli pa so prepričani, da letos še niso rekli zadnje.

Poročilo s tekme:

Najboljši strelci Eura 2020: 5 – Cristiano Ronaldo (Portugalska), Patrik Schick (Češka),

4 – Karim Benzema (Francija), Emil Forsberg (Švedska), Romelu Lukaku (Belgija),

3 – Robert Lewandowski (Poljska), Haris Seferović (Švica), Xherdan Shaqiri (Švica), Raheem Sterling (Anglija), Georginio Wijnaldum (Nizozemska)

Anglija se želi vrniti na Wembley

Andrij Ševčenko je Ukrajino popeljal do zgodovinskega uspeha na Euru. Foto: Reuters Na večerni tekmi se bosta v Rimu udarili Ukrajina in Anglija. Rumeno-modri so po podaljšku izločili Švedsko in se veselili zgodovinskega podviga, prvega preboja med najboljših osem v zgodovini evropskih prvenstev, trije levi pa so bili boljši od Nemcev z 2:0. Njihova mreža je še vedno nedotaknjena, to je na tem Euru uspelo le Angliji. Otočani bodo imeli danes dodaten motiv za zmago. Če bodo uspešni v večnem metu, se bodo vrnili na Wembley, kjer jim je šlo odlično že v skupinskem delu in na dvoboju osmine finala. Na kultnem stadionu v Londonu bosta namreč odigrana oba polfinala, nato pa še finale Eura.

Ukrajina se je med 16 najboljših uvrstila skozi šivankino uho, kljub porazoma z Nizozemsko in Avstrijo. ''Naš cilj smo že uresničili. Če bomo storili še kaj več, bo to le bonus. Anglija se verjetno ubada z drugačnim pritiskom od nas. Javnost jih smatra za favorite, čeprav dobro vemo, da je v nogometu možno marsikaj,'' pojasnjuje ukrajinski selektor Andrij Ševčenko, ki je zelo navezan na Italijo, saj je tam dosegal največje nogometne uspehe, ko je nosil dres Milana. Dobro pa je spoznal tudi angleški nogomet, zlasti v obdobju, ko je igral za Chelsea. Spoštuje Anglijo, zasedbo Southgata uvršča med eno najboljših, kar jih je sploh v tem trenutku.

Lahko Ukrajinci poskrbijo za novo presenečenje in v Rimu izločijo Anglijo? Foto: Reuters

Še bolj pa je nad tremi levi navdušen Artem Dovbyk, junak zmage nad Švedi, strelec zmagovitega zadetka za 2:1. ''Anglija ni le najmočnejša ekipa v Evropi, ampak na svetu. Imajo najboljše igralce, ki igrajo v najboljši ligi. Lahko jo premagamo le tako, če bomo igrali drug za drugega in se borili.''

Posebne pozornosti bosta deležna dva ukrajinska asa. Oleksandr Zinčenko (Manchester City), stari znanec angleškega prvenstva, bo srečal mnoge klubske soigralce, podobno velja za napadalca West Hama Andrija Jarmolenka.

Angleška mreža še nedotaknjena

Jordan Pickford je ostal nepremagan tudi na dvoboju osmine finala proti Nemčiji. Foto: Reuters Anglija lovi prvi polfinale na Euru po letu 1996. ''Navdušen sem nad tem, kar je opravil Ševčenko. Če omogočiš Ukrajincem veliko prostora, znajo to izkoristiti. Imajo zelo nevarne napadalce,'' se selektor Gareth Southgate zaveda, da je niz nepremaganosti Jordana Pickforda, ki na tem evropskem prvenstvu sploh še ni prejel zadetka, v nevarnosti. Branilec Harry Maguire opozarja: ''Če na tem Euru ne igraš na visoki ravni, izpadeš s tekmovanja. Zato moramo biti pripravljeni, '' sporoča kapetan Manchester Uniteda, ki ga čakajo številni dvoboji z Jarmolenkom.

Na angleški klopi bi lahko tudi tokrat kot poseben adut čakal Jack Grealish, ki je trem levom pomagal do tako sladke zmage nad Nemci. Če bi Angleži napredovali v polfinale, bi bili edina reprezentanca v Evropi, ki se je na zadnjih dveh velikih tekmovanjih (SP 2018 in Euro 2020) uvrstila med štiri najboljše. Preostale tri polfinalistke SP 2018, to so Francija, Hrvaška in Belgija, so na tem Euru že izpadle.

Euro 2020, 19. dan (četrtfinale): Sobota, 3. julij:

Češka : Danska 1:2 (0:2)

Schick 49.; Delaney 5., Dolberg 42.

Poročilo s tekme



21.00 Ukrajina – Anglija (Rim)