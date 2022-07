Gostiteljice po hudem boju izločile pred prvenstvom prve favoritinje za naslov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slavje Angležinj, ki so v četrtfinalu izločile Španke. Foto: Reuters

Nogometašice Anglije so prve polfinalistke evropskega prvenstva, potem ko so v četrtfinalu v Brightonu pred 29.000 gledalci po podaljšku premagale Španke z 2:1. Angležinje se bodo pomerile z boljšimi iz dvoboja med Švedinjami in Belgijkami, preostala četrtfinalna para pa sta Nemčija - Avstrija ter Francija - Nizozemska.