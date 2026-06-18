Nogometna zveza Slonokoščene obale je sporočila, da Elye Wahi ni prejel dovoljenja za vstop v Kanado, tako da na sobotni tekmi proti Nemčiji ne bo igral. Kot poroča L'Équipe, se je Wahi znašel sredi afere, povezane s stavami, francoska policija ga je zaslišala zaradi suma športne korupcije.

"Upravnih dovoljenj, potrebnih za vstop Wahija na kanadsko ozemlje, v tej fazi ni bilo mogoče pridobiti. Elye Wahi bo zato ostal v ZDA in čakal na vrnitev ekipe," se glasi četrtkovo sporočilo za javnost nogometne zveze Slonokoščene obale.

Njeni nogometaši so za uvod z 1:0 premagali Ekvador, v soboto zvečer (22.00 po slovenskem času) pa jih v Torontu čaka druga tekma prvenstva. Pomerili se bodo z Nemci. Wahi bo moral vse skupaj spremljati na daljavo.

Tuji mediji medtem poročajo, da je član Nice osumljen vpletenosti v stavniško afero v francoski ligi. Pod drobnogledom naj bi bila majska tekma Wahijeve Nice in Metza oziroma povečano število stav na rumeni karton, ki ga je prejel v izdihljajih tekme.

23-letnika je 29. maja aretirala francoska policija, ga zaslišala in izpustila. Tožilstvo v Marseillu je po pisanju L'Équipe sporočilo, da preiskava zadeva domnevna kazniva dejanja, povezana z organizirano goljufijo, organizirano korupcijo, prejemanjem ukradenega blaga in pranjem denarja.