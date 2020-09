Tottenham po drami izločil Chelsea, Mourinho jezno odvihral z igrišča #video

Tekma med Tottenhamom in Chelseajem je postregla tudi z nekoliko komičnim vložkom, saj je v zadnjem delu tekme nogometaš Spursov Eric Dier kar med tekmo zdirjal z igrišča, saj je bila kot vse kaže, njegova potreba po uporabi toalete prevelika. Vse skupaj je razjezilo stratega Tottenhama Joseja Mourinha, ki se je jezno odpravil po 26-letnega nogometaša v prostore kluba. Dier je nato nadaljeval s srečanjem, zadel je tudi prvo enajstmetrovko za Spurse, ki so se kot prvi uvrstili v četrtfinale ligaškega pokala.

