Edinson Cavani se je za dve sezoni seli k Valencii

Urugvajski reprezentant Edinson Cavani se je pridružil ekipi Valencie, z ekipo iz španske nogometne lige je sklenil dveletni dogovor. "Veselimo se sodelovanja z izjemnim napadalcem, enim izmed štirih, ki so dosegli prek 100 golov na vsaj dveh od petih največjih lig v Evropi," so zapisali na spletni strani kluba.

Petintridesetletni Edinson Cavani je bil kot član Napolija v italijanski serie A v sezoni 2012/2013 najboljši strelec prvenstva, v francoski ligi pa je z ekipo Paris Saint-Germain postal najboljši strelec v sezonah 2016/2017 in 2017/2018.

Cavani je imel sicer zelo slabo prejšnjo sezono 2021/2022 v kateri je na 20 tekmah v dresu Manchester Uniteda dosegel le dva zadetka. V ponedeljek je tekmo med Valencio in Atleticom iz Madrida (0:1) gledal tribuni, ekipi naj bi se na igrišču pridružil na naslednjih tekmah.

Angleški reprezentant Callum Hudson-Odoi bo kot posojen igralec Chelsea okrepil Bayer Leverkusen. Foto: Guliverimage

Callum Hudson-Odoi iz Chelsea v Bayer Leverkusen

Občasni angleški reprezentant Callum Hudson-Odoi se bo kot posojen igralec iz angleškega kluba Chelsea do konca sezone preselil v Bayer Leverkusen, je potrdil nemški prvoligaš. Krilni igralec je na 74 nastopih za ekipo Chelsea, s katero ima pogodbo do leta 2024, dosegel štiri gole in 12 podaj.

Enaindvajsetletni Hudson-Odoi, ki je zbral tri nastope za angleško izbrano vrsto, pod trenersko taktirko Nemca Thomasa Tuchela ni dobival več veliko priložnosti in je iskal klub, v katerem bi več igral in si s tem izboril nastop na svetovnem prvenstvu konec leta v Katarju, je poročal nemški Kicker.

