Ederson podaljšal s Cityjem do leta 2026

Ederson ostaja v Manchestru do leta 2026. Foto: Getty Images

Brazilski nogometni vratar Ederson je podpisal novo pogodbo z angleškim prvakom Cityjem iz Manchestra. Ta ga s klubom veže vse do leta 2026, je sporočil klub.

Ederson, ki se je Cityju pridružil leta 2017 iz Benfice, je tako postal peti nogometaš sinjemodrih z novo, podaljšano pogodbo v tem letu. Pred tem so s klubom podaljšali še Kevin De Bruyne, Fernandinho, John Stones in Ruben Dias.

"To je bila preprosta odločitev zame. Vsak nogometaš si želi igrati za enega od najboljših moštev na svetu in se vsako sezono boriti za čim več naslovov. Manchester City mi to omogoča," je v uradni izjavi dejal brazilski čuvaj mreže.