Dvomov naj ne bi bilo več: Zahović se vrača v Maribor

Po poročanju Ekipe se Zlatko Zahović vrača v Maribor. 55-letni nekdanji nogometaš naj bi se v Mariboru sestal s Cemom Basgulom in dokončno dorekel vse podrobnosti sodelovanja. Klub sicer novice uradno še ni potrdil.

O morebitni vrnitvi Zlatka Zahovića v Ljudski vrt se je začelo šušljati že v ponedeljek, zdaj pa naj bi bil po poročanju Ekipe med obema stranema dosežen dogovor, Zahović pa se bo po šestih letih vrnil v NK Maribor. Nekdanji nogometaš naj bi z vodjo nogometnih operacij pri Mariboru Cemom Basgulom opravil dolg pogovor tako o preteklih potezah kot o prihodnosti in morebitnih spremembah, ob katerih bi bilo na Štajerskem znova veselo.

V petek naj bi stvari postale uradne, večinski lastnik NK Maribor Acun Ilicali pa naj bi istočasno ob športnem direktorju Zahoviću predstavil tudi trenerja ekipe. To naj bi postal Darko Milanič, ki naj bi bil že pred pogovori z Zahovićem želja turških lastnikov. V petek se bo za ekipo začelo tudi uradno obdobje priprav, v katerem bo uvodni del namenjen fizični pripravi.

Petinpetdesetletni Zahović je NK Maribor popeljal do številnih lovorik in ga uvrstil na elitni evropski zemljevid. Ko je pred šestimi leti zapustil položaj športnega direktorja v Ljudskem vrtu, se je za vijoličaste začelo precej skromnejše obdobje, iz katerega ne najdejo prave poti. Milanič na drugi strani je nazadnje vodil klub iz Združenih arabskih emiratov Al Wahda. Na čelu Maribora je osvojil šest naslovov državnega prvaka. V tujini se je med drugim preizkusil na klopi Leedsa, a je na njej zdržal le šest tekem. Vodil je tudi Sturm iz Gradca, Slovan Bratislavo, Pafos, Anorthosis in pred prvim prihodom v ZAE še Baniyas.

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