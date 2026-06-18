Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Četrtek,
18. 6. 2026,
18.42

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
Zlatko Zahović NK Maribor NK Maribor 1. SNL Darko Milanič

Četrtek, 18. 6. 2026, 18.42

16 minut

Dvomov naj ne bi bilo več: Zahović se vrača v Maribor

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Zlatko Zahović | Zlatko Zahović | Foto Aleš Fevžer

Zlatko Zahović

Foto: Aleš Fevžer

Po poročanju Ekipe se Zlatko Zahović vrača v Maribor. 55-letni nekdanji nogometaš naj bi se v Mariboru sestal s Cemom Basgulom in dokončno dorekel vse podrobnosti sodelovanja. Klub sicer novice uradno še ni potrdil.

O morebitni vrnitvi Zlatka Zahovića v Ljudski vrt se je začelo šušljati že v ponedeljek, zdaj pa naj bi bil po poročanju Ekipe med obema stranema dosežen dogovor, Zahović pa se bo po šestih letih vrnil v NK Maribor. Nekdanji nogometaš naj bi z vodjo nogometnih operacij pri Mariboru Cemom Basgulom opravil dolg pogovor tako o preteklih potezah kot o prihodnosti in morebitnih spremembah, ob katerih bi bilo na Štajerskem znova veselo. 

V petek naj bi stvari postale uradne, večinski lastnik NK Maribor Acun Ilicali pa naj bi istočasno ob športnem direktorju Zahoviću predstavil tudi trenerja ekipe. To naj bi postal Darko Milanič, ki naj bi bil že pred pogovori z Zahovićem želja turških lastnikov. V petek se bo za ekipo začelo tudi uradno obdobje priprav, v katerem bo uvodni del namenjen fizični pripravi. 

Petinpetdesetletni Zahović je NK Maribor popeljal do številnih lovorik in ga uvrstil na elitni evropski zemljevid. Ko je pred šestimi leti zapustil položaj športnega direktorja v Ljudskem vrtu, se je za vijoličaste začelo precej skromnejše obdobje, iz katerega ne najdejo prave poti. Milanič na drugi strani je nazadnje vodil klub iz Združenih arabskih emiratov Al Wahda. Na čelu Maribora je osvojil šest naslovov državnega prvaka. V tujini se je med drugim preizkusil na klopi Leedsa, a je na njej zdržal le šest tekem. Vodil je tudi Sturm iz Gradca, Slovan Bratislavo, Pafos, Anorthosis in pred prvim prihodom v ZAE še Baniyas.

Preberite še:

Zlatko Zahović
Sportal Besede Zlatka Zahovića, ki močno odmevajo v Mariboru
Xande
Sportal Real ujel veliko ribo, Olimpijin novinec izbral številko 77
NK Aluminij pokalni zmagovalec
Sportal Če bodo Kidričani izločil Šerif, jih nato čaka izraelski velikan
Zlatko Zahović NK Maribor NK Maribor 1. SNL Darko Milanič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.