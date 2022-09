Oblak prvič treniral, NZS sporoča, da so Stožice že skoraj razprodane

V soboto bo dvoboj med Slovenijo in Norveško, na katerem bi bila lahko podobno kot v Oslu v glavnih vlogah Jan Oblak in Erling Braut Haaland, zvezdnika Atletica in Manchester Cityja, očitno potekal pred povsem polnimi tribunami Stožic. Največji nogometni objekt v Sloveniji sprejme malce več kot 16 tisoč gledalcev, tako da bo v soboto, dvoboj se bo začel ob 18. uri, v Stožicah še kako veličastno. V nasprotju z zadnjo tekmo, ko so v Ljubljani gostovali Srbi (2:2), na tribunah ne bodo prevladovali gostujoči navijači. To bi se lahko izkazalo za veliko prednost, ki bi gostiteljem pomagala do dragocene zmage.

Blažič računa na pomoč domačega igrišča in navijačev

Miha Blažič na prvi reprezentančni akciji sodeluje kot nogometaš Angersa. Foto: Guliverimage Slovenija lovi prvo zmago v letošnji ligi narodov, s katero bi si izboljšala možnosti za obstanek v diviziji B, drugi najmočnejši skupini v ligi narodov. "Poskušali bomo odigrati čim boljše in zmagati. Pri tem računamo tudi na pomoč domačega igrišča in naših navijačev. Čutim podporo ljudi, mi pa imamo to moč, da jih lahko še dodatno spodbudimo," pred sobotnim spektaklom, ki bo očitno potekal v razprodanih Stožicah, razmišlja Miha Blažič. Branilec Angersa se dobro spominja prvega letošnjega dvoboja z Norveško.

Pred tremi meseci se je v prvem polčasu dobro kosal s tekmeci, na začetku drugega dela pa ga je hitronogi Haaland prelisičil in zdrvel proti slovenskim vratom. Primorcu ni preostalo drugega, kot da ga je nepravilno oviral, storil prekršek, nato pa prejel še rdeči karton.

Po tem prekršku je moral Miha Blažič na tekmi v Oslu predčasno z igrišča. Foto: Reuters

Nekdanji branilec Kopra, Domžal in Ferencvaroš je v ponedeljek prvič prišel na reprezentančni zbor kot nogometaš francoskega kluba. Meni, da Slovenija spada v trenutno jakostno skupino lige narodov, a bo morala Kekova četa, če želi obstati med "drugokategorniki", v zadnjih dveh krogih zbrati več točk od Švedske, s katero se bo pomerila v torek.

Oblak nič več po posebnem programu

Jana Oblaka bi lahko v soboto čakalo veliko dela. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Za dobre novice in dodaten dvig samozavesti v taboru gostiteljev je poskrbel Jan Oblak. Prejšnji teden je imel še nekaj težav s poškodbo mišice, nato pa odpravil bolečine, sprva branil na nedeljskem madridskem derbiju, na katerem je izkusil boleč poraz proti Realu (1:2), po vrnitvi v domovino pa se ni takoj pridružil soigralcem.

Uvodni del priprav je treniral po posebnem programu, v četrtek, ko je bil na sporedu predzadnji trening pred srečanjem z Norvežani, pa se je prvič pridružil soigralcem. Selektor Matjaž Kek, ki je zaradi poškodbe na začetku tedna ostal brez Žana Celarja, a sta vrzel na seznamu zapolnila Jan Mlakar in Miha Mevlja, je tako v četrtek v Nacionalnem nogometnem centru opravil prvi septembrski trening v popolni zasedbi.

Sikošek: Haalanda lahko še enkrat zaustavijo

Gregor Sikošek je eden izmed dveh nogometašev na reprezentančnem seznamu, ki nastopata v 1. SNL. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Oblak je tako pripravljen na nov zvezdniški obračun s Haalandom, trenutno drugim najdražjim nogometašem na svetu. V obrambi bi mu lahko podobno kot na tekmi v Oslu na levi strani pomagal Gregor Sikošek. Branilec Maribora, eden izmed dveh vpoklicanih nogometašev iz 1. SNL, drugi je kapetan Olimpije Timi Max Elšnik, zagotavlja, da je slovenski strokovni štab dobro preučil tekmeca.

"Naše vodilo je prvi polčas v Oslu. Takrat smo visoko postavili zadnjo linijo, tako da smo Norvežane uspešno onemogočali pri pripravi akcij. Morali bomo biti zelo borbeni, pa tudi samozavestni. Našim osrednjim branilcem zagotovo ne bo lahko, vendar verjamem, da lahko Haalanda še enkrat uspešno zaustavijo. Kljub temu ne smemo biti osredotočeni samo nanj, saj so izjemno kakovostni tudi preostali nogometaši," je pojasnil 28-letni Posavec, ki je del kariere prebil tudi v Skandinaviji, saj je med letoma 2017 in 2019 nabiral izkušnje tudi na Danskem.

Stale Solbakken, zdajšnji norveški selektor, je pred leti pri Kölnu treniral tudi Milivoja Novakovića. Foto: Reuters

Ravno v deželi, kjer je kar sedem let deloval selektor norveške reprezentance Stale Solbakken, ki je v karieri treniral kar nekaj Slovencev. Pri Kölnu Miša Brečka in Milivoja Novakovića, pri Köbenhavnu pa Benjamina Verbiča. Zdaj bo poskušal prvič, odkar je norveški selektor, premagati slovensko izbrano vrsto. Če bi mu uspelo, bi si Vikingi še izboljšali možnosti za osvojitev prvega mesta v skupini B4, s tem pa tudi napredovanja v elitno skupino A.