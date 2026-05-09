Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Sobota,
9. 5. 2026,
18.55

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
NK Tabor Sežana NK Triglav NK Nafta Lendava NK Brinje Grosuplje Druga liga

Sobota, 9. 5. 2026, 18.55

18 minut

Druga liga, 28. krog

Brinje z visoko zmago ohranja upanje na drugoligaški naslov

Avtorji:
M. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Brinje Grosuplje | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Brinje je v 28. krogu druge slovenske nogometne lige s 4:0 premagalo Bistrico in tako ohranilo upanje na naslov prvaka. Zdaj je dve točki za vodilno Nafto, ki v nedeljo igra lokalni derbi z Beltinci. Lendavčane torej čakajo še tri tekme, Grosupeljčane pa dve.

Nafta Lendava
Sportal Nafta zmagala v Ljubljani, Lendavčani vse bližje 1. SNL

Za Grosupeljčane, ki jih v sredo čaka finale pokala proti Aluminiju, je dva zadetka prispeval Nikola Jovićević, ki je zdaj pri 16 golih v ligi in na lestvici strelcev zaostaja le za Amadejem Marošo iz Nafte in Muratom Bajrajem iz Beltincev, ki jih imata po 19, ter Tonijem Vinogradcem iz Triglava (17).

Na drugi sobotni tekmi je Ilirija premagala Bilje z 1:0 in se praktično rešila boja za obstanek, v katerem sta v najslabšem položaju Gorica in Jesenice.

Druga liga, 28. krog:

Sobota, 9. maj:

Nedelja, 10. maj:

Nedelja, 11. maj:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

19  Bajraj (Beltinci), Maroša (Nafta)
17  Vinogradac (Triglav)
16  Jovičević (Brinje), 
13 – Marsetič (Bistrica)
10 – Brkić (Triglav), Kregar (Triglav)
9 – Nwachukwu (Gorica/Krško), Urrutia Sabella (Ilirija), Zorica (Nafta)
8 – Krefl (Rudar)
– Ikač (Brinje/Jesenice), Kulenović (Rudar), Magdić (Triglav), Močnik (Beltinci), Radović (Krško)

NK Bravo NK Radomlje
Sportal Bravo zapečatil evropsko usodo Olimpije, ob 20.15 sledi večni derbi
NK Tabor Sežana NK Triglav NK Nafta Lendava NK Brinje Grosuplje Druga liga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.