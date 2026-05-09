Brinje z visoko zmago ohranja upanje na drugoligaški naslov

Brinje je v 28. krogu druge slovenske nogometne lige s 4:0 premagalo Bistrico in tako ohranilo upanje na naslov prvaka. Zdaj je dve točki za vodilno Nafto, ki v nedeljo igra lokalni derbi z Beltinci. Lendavčane torej čakajo še tri tekme, Grosupeljčane pa dve.

Za Grosupeljčane, ki jih v sredo čaka finale pokala proti Aluminiju, je dva zadetka prispeval Nikola Jovićević, ki je zdaj pri 16 golih v ligi in na lestvici strelcev zaostaja le za Amadejem Marošo iz Nafte in Muratom Bajrajem iz Beltincev, ki jih imata po 19, ter Tonijem Vinogradcem iz Triglava (17).

Na drugi sobotni tekmi je Ilirija premagala Bilje z 1:0 in se praktično rešila boja za obstanek, v katerem sta v najslabšem položaju Gorica in Jesenice.

