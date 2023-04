Rogaška vsaj začasno še povišala prednost, kakšen bo odgovor Aluminija?

Nogometaši Rogaške so 27. krog 2. SNL odprli z zmago s 3:1 proti ekipi Vitanest Bilje in se Aluminiju začasno odplepili na vrhu razpredelnice. Tam imajo zdaj pet točk naskoka z odigrano tekmo več. Krško in Krka sta se razšla brez zmagovalca z 2:2.

Rogaška je že v prvem polčasu postavila temelje za nove tri točke, potem ko sta zadela Nejc Gradišar v četrti in Matic Marcius v 19. minuti. Na 3:0 je v drugem delu povišal Andrej Pavlović (68.), domači pa so si v 84. minuti zabili še avtogol prek Roka Pirtovška za končnih 3:1.

Krka, ki ima na tretjem mestu lestvice 13 točk manj od Rogaške, je na drugi današnji tekmi po zadetkih Josipa Majića (59.) in Domna Žura (68.) povedla z 2:0. Domači so nato v zadnje četrt ure izenačili in prišli do točke. Za remi sta zadela Tomislav Hanžek (79.) in Žiga Jurečič (86.).

V soboto bodo štiri tekme, in sicer Ilirija - Primorje, Aluminij - Roltek Dob, Fužinar - Rudar Velenje ter Triglav - Bistrica. V nedeljo bosta še tekmi Grosuplje - Dekani ter Nafta in Beltinci.

Druga liga, 27. krog:

Petek, 28. april

Sobota, 29. april

Nedelja, 30. april

Lestvica: