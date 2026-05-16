STA

Škotska Hearts Celtic Glasgow

Sobota, 16. 5. 2026, 17.59

Celtic ubranil naslov škotskega prvaka

Drama na Škotskem, Hearts od naslova delile le tri minute

Celtic | Navijači Celtica bodo proslavljali naslov ljubljencev še dolgo v noč. | Foto Reuters

Navijači Celtica bodo proslavljali naslov ljubljencev še dolgo v noč.

Foto: Reuters

Nogometaši Celtica so v izdihljajih sezone prišli do 14. naslova škotskega prvaka v zadnjih 15 letih in hkrati strli srca navijačem Heartsa, ki so bili le tri minute oddaljeni od prvega naslova po 66 letih.

Hearts je v zadnjem krogu prvenstva prišel na Celtic Park s točko prednosti in remi bi mu zadostoval za četrti naslov prvaka ter prvega po letu 1960. Do 87. minute je držal rezultat 1:1, a nato je za Celtic zadel Daizen Maeda, tretji gol pa so domači zabili v 93. minuti.

Veselje navijačev Heartsa po zadetku Lawrenca Shanklanda za vodstvo z 1:0 v 43. minuti. | Foto: Reuters

Hearts bi lahko hkrati prekinil vladavino Celtica in Rangersa v škotskem prvenstvu, kjer naslova tekmecem nista prepustila že 41 let.

Celtic je s 56. naslovom prvaka škotske lige prehitel večnega tekmeca Rangers, ki ostaja pri 55 lovorikah. Letos je bil šele tretji z desetimi točkami zaostanka za prvakom.

Novemu uspehu Celtica je zaploskal tudi njegov goreč navijač, sloviti pevec Rod Stewart. | Foto: Reuters

