Douglas Luiz se iz Juventusa vrača k Aston Villi

Brazilski vezni nogometaš Douglas Luiz se vrača k Aston Villi. Britanski mediji pišejo, da sta Aston Villa in torinski Juventus dosegla dogovor, da bo 27-letni Brazilec kot posojen nogometaš v spomladanskem delu sezone zaigral v Birminghamu.

Aston Villa bo Italijanom plačala odškodnino za spomladanski del sezone, pogodba pa vsebuje tudi klavzulo, po kateri lahko poleti Brazilca odkupijo trajno.

Luis je za Aston Villo že igral med leti 2019 in 2024. Na 204 tekmah je dosegel 22 golov in 25 podaj. Lani je bil nato posojen tudi Nottingham Forestu.

Preberite še: