Triglavu se po preobratu nasmiha obstanek med elito

Triglav je z 2:1 dobil prvo tekmo kvalifikacij za popolnitev Prve Lige Telekom Slovenija. Drava je povedla z 1:0, nato pa so Kranjčani v drugem polčasu zabili dvakrat in si pred domačo povratno tekmo priigrali lepo prednost. Zmagovalec bo zaigral v 1. SNL, kjer bo v sezoni 2018/19 delal družbo Olimpiji, Mariboru, Domžalam, Rudarju, Celju, Gorici, Krškem, Aluminiju in Muri.

Kranjčani so na gostovanju na Ptuju prišli do pomembne prednosti v boju za obstanek v ligi. David Zec, ki se po koncu sezone seli k Benfici, in Matej Poplatnik sta poskrbela, da bodo na povratni tekmi na Gorenjskem triglavani začeli z dobro popotnico.

Čeprav so v prvem polčasu nekaj večkrat s streli poskušali gosti, so bili domači tisti, ki so v drugi del šli s prednostjo. V 14. minuti je po podaji Jake Bizjaka zadel Mitja Rešek.

V drugem polčasu so gosti najprej izenačili izid, potem ko je po podaji Davida Tijanića s prostega strela z leve strani in odbiti žogi zadel Zec, ki je ustrelil iz prve.

V 81. minuti so gosti, ki so imeli v drugem polčasu pobudo in več žogo v svoji posesti ter večkrat poskušali s streli, prišli do prednosti, potem ko je Poplatnik unovčil najstrožjo kazen.

Ko je Denis Vezjak v tretji minuti sodniškega dodatka dobil rdeči karton, je bilo ptujskih upov za vsaj izenačenje konec.