Bosta Olimpija in Maribor igrala na Ptuju ali v Kranju?

Danes se bosta Drava in Triglav ob 17. uri pomerila v prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za popolnitev Prve lige Telekom Slovenije. Povratna tekma bo v sredo. Zmagovalec bo zaigral v 1. SNL, kjer bo v sezoni 2018/19 delal družbo Olimpiji, Mariboru, Domžalam, Rudarju, Celju, Gorici, Krškem, Aluminiju in Muri.

Ptujska Drava si je nastop v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev 1. SNL zagotovila z drugim mestom v 2. SNL, kjer je v razburljivem boju ohranila prednost pred Nafto in Radomljami. Kranjski Triglav je prvoligaški maraton po 36 krogih končal na ''odrešilnem'' devetem mestu, le dve točki pred zadnjeuvrščenim Ankaranom, ki se tako seli v drugo ligo.

Bo imel Šeliga veliko dela?

Drava se je izkazala pred tedni, ko je v Murski Soboti premagala drugoligaškega prvaka Muro. Foto: Mario Horvat/Sportida Danes bodo na prednost domačega igrišča računali Ptujčani. V najstarejšem slovenskem mestu se bo izjemno pomemben dvoboj začel ob 17. uri. Če bi kurenti prekrižali načrte Kranjčanom, bi Gorenjska ostala brez prvoligaškega predstavnika, na Štajerskem pa bi jih kar mrgolelo. Prva liga bi postala tudi bogatejša za veliki sosedski derbi med Aluminijem in Dravo, kluboma, ki prihajata iz krajev, oddaljenih le nekaj kilometrov.

Dravo vodi nekdanji slovenski reprezentant Simon Sešlar, njegov nekdanji reprezentančni soigralec Nastja Čeh, ki kljub 40 letom še ni rekel zadnje in želi nadaljevati kariero v 1. SNL, pa opravlja dvojno vlogo predsednika in kapetana. Na vratih stoji posojeni vratar Olimpije Aleksander Šeliga, med strelci pa je v spomladanskem delu zelo vroč Londončan nigerijskih korenin Matthias Fanimo. Drava je nazadnje v prvi ligi igrala leta 2010.

Poplatnik tretji najboljši v 1. SNL

Matej Poplatnik bo skušal strelsko formo zadržati tudi do junijskih spopadov z Dravo. Foto: Žiga Zupan/Sportida Pri gostih iz gorenjske prestolnice, ki so deveto mesto osvojili po razburljivem dogajanju v zadnjem krogu Prve lige Telekom Slovenije, junak pa je bil dolgolasi napadalec Luka Majcen, ki je v 86. minuti zagotovil zmago na gostovanju v Velenju, vlada optimizem. Prepričani so, da bodo ohranili članstvo med najboljšimi slovenskimi klubi. V njihovih vrstah bo najbolj nevaren Matej Poplatnik, s 16 zadetki tretji najboljši strelec tekmovanja, tudi uvrščen v idealno enajsterico Prve lige Telekom Slovenije v izboru Spins XI.

Zanimivo je, da so se v zadnjih letih, ko je Triglav v drugi ligi večkrat gostoval na Ptuju, Kranjčani na gostovanju pri kurentih vedno veselili zmage. V sredo bo imel Triglav prednost domačega igrišča, trener Siniša Brkić pa bo še zadnjič v ekipi vodil mladega branilca Davida Zeca, ki se seli k sloviti lizbonski Benfici.

Danes bo pravico delil Matej Jug.