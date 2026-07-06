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Avtorji:
B. B., Ž. L.

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
23.04

Osveženo pred

31 minut

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Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Portugalska Španija ZDA Belgija SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 23.04

31 minut

SP 2026 v nogometu, 26. tekmovalni dan, osmina finala

Španija v deliriju, Cristiano Ronaldo se poslavlja od svetovnih prvenstev

Avtorji:
B. B., Ž. L.

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Cristiano Ronaldo, SP 2026 | Španija je z zadetkom Mikela Merina ugnala Portugalsko in spisala zadnje poglavje Cristiana Ronalda na svetovnih prvenstvih. | Foto Reuters

Španija je z zadetkom Mikela Merina ugnala Portugalsko in spisala zadnje poglavje Cristiana Ronalda na svetovnih prvenstvih.

Foto: Reuters

Na svetovnem nogometnem prvenstvu se nadaljujejo dvoboji osmine finala. V poslastici večera sta se v Arlingtonu pomerili Portugalska in Španija, zmago je aktualnim evropskim prvakom v izdihljajih obračuna prinesel Mikel Merino (1:0). V noči na torek se bosta udarili še ZDA in Belgija, obračun že pred začetkom dviga precej prahu.

Ponedeljek, 6. julij:

Španci so do zdaj pokazali zelo dobro formo. | Foto: Guliverimage Španci so do zdaj pokazali zelo dobro formo. Foto: Guliverimage

Odločila dva španska rezervista

V Dallasu spremljamo pravo nogometno poslastico, v kateri se merita Portugalska in Španija. Za Cristiana Ronalda, ki je tekmo znova začel od prve minute, bi lahko bila to zadnja tekma na svetovnih prvenstvih, na drugi strani Lamine Yamal in druščina skušajo ponoviti uspeh španske zlate generacije, ki je leta 2010 evropski naslov kronala še z osvojenim svetovnim prvenstvom, nato pa je prevlado zadržala tudi na Euru 2012. V prvem polčasu se je nekajkrat zaiskrilo na obeh koncih igrišča, v drugem sta Španija in Portugalska čakali na napake nasprotnikov. | Foto: Reuters V prvem polčasu se je nekajkrat zaiskrilo na obeh koncih igrišča, v drugem sta Španija in Portugalska čakali na napake nasprotnikov. Foto: Reuters

Prvi polčas je postregel s pestrim dogajanjem na obeh straneh igrišča. Že v uvodnih minutah je bil dvakrat nevaren Mikel Oyarzabal, prvič mu je veselje preprečil Diogo Costa, drugič je bil iz precej ugodnejšega položaja nenatančen.

Na drugi strani je prvi obetaven strel proti vratom Unaija Simona sprožil Ronaldo, a je španski vratar njegov poskus odbil. Tudi Simon pa je bil nemočen v 41. minuti, ko je Nuno Mendes stresel prečko, žoga se je odbila od Pedra Porra.

Mendes, eden ključnih členov portugalske izbrane vrste, ki je bil zadolžen za pokrivanje Yamala, se je v drugem polčasu poškodoval, Španija pa je počasi prevzemala pobudo. Pravih priložnosti si evropski prvaki vseeno niso priigrali, vse pa se je spremenilo v 85. minuti, ko sta obrambo Portugalcev izigrala dva rezervista.

Ferran Torres je z domiselno globinsko podajo našel Mikela Merina, ta pa je s hladnokrvnim zaključkom matiral Costo. Zadostovalo je za napredovanje v četrtfinale, Cristiano Ronaldo je odigral svojo zadnjo tekmo na svetovnih prvenstvih. Španija se brez prejetega zadetka na tem prvenstvu podaja v boj z zmagovalcem nocojšnjega obračuna v Seattlu.

Folarin Balogun bo očitno lahko igral. | Foto: Guliverimage Folarin Balogun bo očitno lahko igral. Foto: Guliverimage

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Balogunova vrnitev dvignila prah

Tam se obeta ena najbolj zanimivih tekem v osmini finala. ZDA bodo pred domačimi navijači lovile prvo uvrstitev v četrtfinale po letu 2002, na drugi strani pa jih čaka kakovostna Belgija.

Američani so v skupini pokazali pravo energijo, v prvem izločilnem krogu pa z 2:0 premagali Bosno in Hercegovino. Veliko prahu pred tekmo dviguje Folarin Balogun, ki bi moral po rdečem kartonu izpustiti eno tekmo, a je FIFA njegovo kazen razveljavila. V to odločitev pa je bil, kot je javno priznal sam, celo vpleten ameriški predsednik Donald Trump.

Belgija velja za izkušeno reprezentanco. V njihovi reprezentanci je Kevin De Bruyne, ki lahko odloči tekmo. Veliko lahko stavijo tudi na Charlesa De Ketelaereja, medtem ko bo Romelu Lukaku najverjetneje tekmo začel na klopi. Zagotovo se obeta zelo čustvena tekma.

Najboljši strelci:

7 – Haaland (Norveška), Messi (Argentina), Mbappe (Francija)
– Kane (Anglija)
4 – Dembele (Francija), Oyarzabal (Španija), Quinones (Mehika), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)
3 – Balogun (ZDA), Bellingham (Anglija), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

SP 2026, 25. tekmovalni dan, osmina finala:

Ponedeljek, 6. julij:

Spored osmine finala SP 2006:

Sobota, 4. julij:
Houston: Kanada : Maroko 0:3
Philadelphia: Paragvaj : Francija 0:1

Nedelja, 5. julij:
East Rutherford: Brazilija : Norveška 1:2 (0:0)

Ponedeljek, 6. julij:
Ciudad de Mexico: Mehika : Anglija 2:3 (1:2)
21.00 Dallas: Portugalska – Španija 0:1 (0:0

Torek, 7. julij:
02.00 Seattle: ZDA – Belgija
18.00 Atlanta: Argentina – Egipt
22.00 Vancouver: Švica – Kolumbija

Četrtfinale, pari:

Četrtek, 9. julij:
22.00 Boston: Francija – Maroko

Petek, 10. julij:
21.00 Los Angeles: Španija – ZDA/Belgija

Sobota, 11. julij:
23.00 Miami: Norveška – Anglija

Nedelja, 12. julij:
03.00 Kansas City: Argentina/Egipt – Švica/Kolumbija

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