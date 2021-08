Debi Messija že v soboto?

Za razliko od drugih evropskih lig so Francozi s tekmovanjem začeli že pretekli konec tedna. Vseeno pa so se najpomembnejše stvari zgodile med tednom, ko je v Pariz pripotoval argentinski nogometni zvezdnik in poskrbel za to, da bo tudi Ligue 1 letos bolj zanimiva. Njegov PSG, ki se želi vrniti na sam vrh, je v prvem krogu nekoliko težje od pričakovanj ugnal Troyes, zdaj pa ga čaka izziv v podobi Strasbourga.

Naslov v Franciji sicer brani Lille, ki pa si je manjši spodrsljaj privoščil že na prvem srečanju, ko je le remiziral pri Metzu (3:3). Zmag nista vpisala niti Lyon in Monaco, tako da je PSG že na uvodu prišel do rahle prednosti, zdaj pa se je še bolj izdatno okrepil in jasno napovedal, da želi po letu premora lovoriko vrniti v Park princev. Nasploh smo videli krog remijev, saj so zmage vknjižili le še Marseille, Clermont in Angers, šest tekem pa se je končalo brez zmagovalca.

Lille je na začetku avgusta osvojil tudi francoski superpokal, potem ko je ugnal PSG. Foto: Guliverimage

Marseille, ki bo zagotovo prav tako želel napadati vrh, bo v drugem krogu gostil Bordeaux, Monaco se odpravlja k Lorientu, Lille pa gosti Nico. Lyon se bo v gosteh udaril z Angersom.

Glavno vprašanje, ki se pojavlja, je seveda, ali bomo že v soboto Lionela Messija v pariškem dresu videli tudi na uradni tekmi. Da dobimo odgovor na to vprašanje, bomo morali počakati vsaj do večera, saj se tekma začne ob 21. uri.

Francosko prvenstvo, 2. krog: Petek, 13. avgust

21.00 Lorient - Monaco Sobota, 14. avgust

17.00 Lille - Nice

21.00 PSG - Strasbourg Nedelja, 15. avgust

13.00 Angers - Lyon

15.00 Brest - Rennes

15.00 Clermont - Troyes

15.00 Nantes - Metz

15.00 Reims - Montpellier

17.00 Lens - St. Etienne

20.45 Marseille - Bordeaux