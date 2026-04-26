Nedelja, 26. 4. 2026, 21.06
Timi Max Elšnik in Miha Zajc prva v Srbiji in na Hrvaškem
Crvena zvezda in Dinamo Zagreb s slovensko pomočjo do novih zvezdic
V nedeljo sta si naslov državnega prvaka zagotovila Dinamo Zagreb in Crvena zvezda. Zagrebčani so najboljši na Hrvaškem, kjer jim je na poti do nove državne zvezdice pomagal tudi Miha Zajc, rdeče-beli iz Beograda pa so ohranili status serijskega zmagovalca v Srbiji. Naslov so si zagotovili po prepričljivi zmagi na večnem derbiju proti Partizanu (3:0), na katerem je Timi Max Elšnik prispeval podajo za tretji zadetek.
Na Hrvaškem Miha Zajc, v Srbiji Timi Max Elšnik. Slovenska zvezna igralca sta na isti dan postala državna prvaka v sosednjih državah.
Dinamo postal prvak že pred začetkom tekme
Dinamo je doma brez pomoči Zajca premagal Varaždin (2:1), že pred tekmo pa je bilo jasno, da si je zagrebški velikan zagotovil naslov prvaka. Ko sta se namreč Rijeka in Hajduk na jadranskem derbiju razšla brez zadetkov, je Dinamo ohranil 12 točk prednosti pred Splitčani, zaradi boljšega izkupička na medsebojnih tekmah pa si že zagotovil naslov. Modri so nato prednost še povišali, saj so na stadionu Maksimir ugnali Varaždin.
Vraćam se, Zagrebe, tebi! 🏆 pic.twitter.com/QWFUBlU1pd— GNK Dinamo (@gnkdinamo) April 26, 2026
Dinamo bi lahko to sezono osvojil dvojno krono, saj bo 13. maja igral še finale pokalnega tekmovanja proti Rijeki. Zagrebški klub je osvojil že 26. naslov hrvaškega prvaka. Na večni lestvici s šestimi lovorikami sledi Hajduk.
Rdeče-beli še enkrat več nadigrali največjega rivala
Crvena zvezda je še tretjič v tej sezoni premagala večne tekmece, s katerimi se je v nedeljo na domačem stadionu pomerila v že 179. beograjskem derbiju.
Zvezda, to je tim! ❤️🤍— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) April 26, 2026
🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/XEkl35frGF
Po zmagi s 3:0 (septembra so v gosteh zmagali z 2:1, februarja pa na prvem domačem obračunu prav tako s 3:0) imajo zdaj štiri kroge pred koncem nedosegljivih 17 točk naskoka pred Partizanom. Prvič po 28 letih je eden od beograjskih klubov dobil vse tri derbije v sezoni, kadar je sistem tekmovanja omogočal takšen razplet.
Timi Max Elšnik je na večnem beograjskem derbiju odigral 89 minut in prispeval asistenco za zadnji gol rdeče-belih. Prejel je tudi rumeni karton.
Za Crveno zvezdo je to deveti naslov prvaka v nizu, skupno pa že 37. lovorika za zmagovalca v zgodovini kluba.
Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi:
|Država
|Prvak
|Pokalni zmagovalec
|Albanija
|finale Dinamo Tirana - Egnatia (13. maj)
|Anglija
|finale Manchester City - Chelsea (16. maj)
|Armenija
|polfinale (29. april)
|Avstrija
|finale LASK Linz - Altach (1. maj)
|Azerbajdžan
|finale Sabah Baku - Zira (13. maj)
|Belgija
|finale Union SG - Anderlecht (14. maj)
|Bolgarija
|polfinale (29. in 30. april)
|Bosna in Hercegovina
|finale Zrinjski Mostar - Velež Mostar (6. in 13. maj)
|Ciper
|polfinale (29. april)
|Češka
|finale Jablonec - Karvina (20. maj)
|Črna gora
|polfinale (6. maj)
|Danska
|finale Köbenhavn - Midtjylland (14. maj)
|Francija
|finale Lens - Nice (22. maj)
|Grčija
|OFI Kreta
|Hrvaška
|Dinamo Zagreb
|finale Dinamo Zagreb - Rijeka (13. maj)
|Italija
|finale Lazio - Inter (13. maj)
|Izrael
|finale Hapoel Beer Sheva - Maccabi Tel Aviv (26. maj)
|Kosovo
|finale Dukagjini - Ferizaj
|Luksemburg
|polfinale (13. maj)
|Madžarska
|finale Ferencvaroš - Zalaegerszegi (9. maj)
|Malta
|finale Valletta - Gzira United (24. maj)
|Moldavija
|polfinale
|Nemčija
|finale Bayern München - Stuttgart (23. maj)
|Nizozemska
|PSV Eindhoven
|AZ Alkmaar
|Poljska
|finale Gornik Zabrze - Rakow Czestochowa (2. maj)
|Portugalska
|finale Sporting Lizbona - Torreense (24. maj)
|Romunija
|finale Universitatea Cluj - Universitatea Craiova (13. maj)
|Rusija
|polfinale (6. in 7. maj)
|Severna Irska
|finale Dungannon Swifts - Coleraine (2. maj)
|Severna Makedonija
|polfinale (6. maj)
|Slovaška
|finale Žilina - Košice (1. maj)
|Slovenija
|Celje
|finale Aluminij - Brinje Grosuplje (13. maj)
|Srbija
|Crvena zvezda
|polfinale (29. april)
|Škotska
|finale Celtic Glasgow - Dunfermline (23. maj)
|Španija
|Real Sociedad
|Švica
|finale Lausanne Ouchy - St. Gallen (24. maj)
|Turčija
|polfinale (6. in 13. maj)
|Ukrajina
|finale Černihiv - Dinamo Kijev (20. maj)
|Wales
|The New Saints
|Caernarfon