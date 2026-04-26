V nedeljo sta si naslov državnega prvaka zagotovila Dinamo Zagreb in Crvena zvezda. Zagrebčani so najboljši na Hrvaškem, kjer jim je na poti do nove državne zvezdice pomagal tudi Miha Zajc, rdeče-beli iz Beograda pa so ohranili status serijskega zmagovalca v Srbiji. Naslov so si zagotovili po prepričljivi zmagi na večnem derbiju proti Partizanu (3:0), na katerem je Timi Max Elšnik prispeval podajo za tretji zadetek.

Na Hrvaškem Miha Zajc, v Srbiji Timi Max Elšnik. Slovenska zvezna igralca sta na isti dan postala državna prvaka v sosednjih državah.

Dinamo postal prvak že pred začetkom tekme

Dinamo je doma brez pomoči Zajca premagal Varaždin (2:1), že pred tekmo pa je bilo jasno, da si je zagrebški velikan zagotovil naslov prvaka. Ko sta se namreč Rijeka in Hajduk na jadranskem derbiju razšla brez zadetkov, je Dinamo ohranil 12 točk prednosti pred Splitčani, zaradi boljšega izkupička na medsebojnih tekmah pa si že zagotovil naslov. Modri so nato prednost še povišali, saj so na stadionu Maksimir ugnali Varaždin.

Dinamo bi lahko to sezono osvojil dvojno krono, saj bo 13. maja igral še finale pokalnega tekmovanja proti Rijeki. Zagrebški klub je osvojil že 26. naslov hrvaškega prvaka. Na večni lestvici s šestimi lovorikami sledi Hajduk.

Rdeče-beli še enkrat več nadigrali največjega rivala

Crvena zvezda je še tretjič v tej sezoni premagala večne tekmece, s katerimi se je v nedeljo na domačem stadionu pomerila v že 179. beograjskem derbiju.

Po zmagi s 3:0 (septembra so v gosteh zmagali z 2:1, februarja pa na prvem domačem obračunu prav tako s 3:0) imajo zdaj štiri kroge pred koncem nedosegljivih 17 točk naskoka pred Partizanom. Prvič po 28 letih je eden od beograjskih klubov dobil vse tri derbije v sezoni, kadar je sistem tekmovanja omogočal takšen razplet.

Timi Max Elšnik je na večnem beograjskem derbiju odigral 89 minut in prispeval asistenco za zadnji gol rdeče-belih. Prejel je tudi rumeni karton. Foto: Guliverimage

Za Crveno zvezdo je to deveti naslov prvaka v nizu, skupno pa že 37. lovorika za zmagovalca v zgodovini kluba.

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi:

Država Prvak Pokalni zmagovalec Albanija finale Dinamo Tirana - Egnatia (13. maj) Anglija finale Manchester City - Chelsea (16. maj) Armenija polfinale (29. april) Avstrija finale LASK Linz - Altach (1. maj) Azerbajdžan finale Sabah Baku - Zira (13. maj) Belgija finale Union SG - Anderlecht (14. maj) Bolgarija polfinale (29. in 30. april) Bosna in Hercegovina finale Zrinjski Mostar - Velež Mostar (6. in 13. maj) Ciper polfinale (29. april) Češka finale Jablonec - Karvina (20. maj) Črna gora polfinale (6. maj) Danska finale Köbenhavn - Midtjylland (14. maj) Francija finale Lens - Nice (22. maj) Grčija OFI Kreta Hrvaška Dinamo Zagreb finale Dinamo Zagreb - Rijeka (13. maj) Italija finale Lazio - Inter (13. maj) Izrael finale Hapoel Beer Sheva - Maccabi Tel Aviv (26. maj) Kosovo finale Dukagjini - Ferizaj Luksemburg polfinale (13. maj) Madžarska finale Ferencvaroš - Zalaegerszegi (9. maj) Malta finale Valletta - Gzira United (24. maj) Moldavija polfinale Nemčija finale Bayern München - Stuttgart (23. maj) Nizozemska PSV Eindhoven AZ Alkmaar Poljska finale Gornik Zabrze - Rakow Czestochowa (2. maj) Portugalska finale Sporting Lizbona - Torreense (24. maj) Romunija finale Universitatea Cluj - Universitatea Craiova (13. maj) Rusija polfinale (6. in 7. maj) Severna Irska finale Dungannon Swifts - Coleraine (2. maj) Severna Makedonija polfinale (6. maj) Slovaška finale Žilina - Košice (1. maj) Slovenija Celje finale Aluminij - Brinje Grosuplje (13. maj) Srbija Crvena zvezda polfinale (29. april) Škotska finale Celtic Glasgow - Dunfermline (23. maj) Španija Real Sociedad Švica finale Lausanne Ouchy - St. Gallen (24. maj) Turčija polfinale (6. in 13. maj) Ukrajina finale Černihiv - Dinamo Kijev (20. maj) Wales The New Saints Caernarfon

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav, pa tudi nekaterih lig, ki potekajo v drugačnih časovnih okvirih.