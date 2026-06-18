Cristiano Ronaldo pod plazom kritik: "Moral bi se umakniti"

Presenečenja na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu si sledijo kot po tekočem traku. V sredo so za enega izmed njih poskrbeli nogometaši Konga, ki so odščipnili točko Portugalski, potem se je srečanje končalo z 1:1. Pod plazom kritik se je po obračunu znašel eden izmed glavnih zvezdnikov prvenstva, Cristiano Ronaldo.

To je bil drugi nastop Konga na svetovnem prvenstvu, zadnjič je nastopil leta 1974, ko je bila država še znana kot Zair. Hkrati so dosegli svoj prvi zadetek na svetovnih prvenstvih, ob tem pa so osvojili veliko točko proti favorizirani Portugalski, kar je bil za njihove navijače zgodovinski trenutek. Christano Ronaldo se je na tekmi, na kateri Portugalska ni upravičila vloge velike favoritinje, žoge dotaknil le 25-krat, kar je njegov najnižji dosežek na velikih tekmovanjih za Portugalsko, kjer je odigral vseh 90 minut. V kazenskem prostoru nasprotnika se je žoge dotaknil le petkrat in podal le enkrat v kazenski prostor Konga. Imel pa je tudi tri strele, a noben od njih ni letel v okvir vrat nasprotnika.

Nad Ronaldom so se po tekmi zgrnili številni negativni komentarji. Nekdanji nogometaš Thierry Henry je Ronalda na Fox Sports označil za sebičnega in dejal, da ne igra za ekipo. "Ena stvar je pomembna, ljudje, prosim: zadeti mora ekipa in ne posameznik," je dejal. Francoz je trdil, da je Ronaldovo gibanje v napadu dejansko oviralo možnosti Portugalske, da bi prebila železno obrambo Konga. To je še posebej veljalo za eno akcijo v drugem polčasu, v kateri sta sodelovala Joao Cancelo in Bruno Fernandes.

Thierry Henry Foto: Reuters

"Cristiano Ronaldo je bil v takšnih situacijah že neštetokrat. Ker je na vsak način želel zadeti, je bil na poti Brunu Fernandesu. Tako branilec vidi oba nogometaša in ima lažje delo. Kot sem rekel, gol mora biti dosežek ekipe, ne posameznika," je bil jasen Francoz. Podprl ga je tudi Zlatan Ibrahimović. "Cristiano se je odločal narobe," je dejal nekdanji švedski nogometaš. Ob tem je Henry izpostavil še eno stvar. "Če igraš s Cristianom, morajo igralci narediti še kanček več, kar zadeva tek in ustvarjanje priložnosti, ter mu na ta način pomagati. Star je 41 let. Moraš mu podajati v kazenski prostor – če želiš, da zadane, mu moraš podajati žoge, ne more si več sam ustvariti toliko priložnosti kot včasih," je še dodal Henry.

Bothroyd: Ronaldo nikoli ne bo Messi

Še korak dlje je šel pri kritikah nekdanji angleški nogometaš Jay Bothroyd, ki se je ob tem obregnil tudi ob prvo predstavo Lionela Messija, ki je ob zmagi Argentine nad Alžirijo (3:0) dosegel hat-trick. Za Sky Sports Football je dejal, da bi moral Ronaldo stopiti korak nazaj. "Moram biti iskren. Če je Ronaldo vsaj malce timski nogometaš, bi se moral umakniti in razumeti, da je on tisti, ki mora v igro vstopiti s klopi in na ta način narediti razliko," je dejal 44-letni Bothroyd.

Jay Bothroyd Foto: Reuters

"A mislim, da on ni takšen nogometaš in to je moja poanta. Gledam Ronalda in vem, da me bodo njegovi zvesti navijači danes sovražili, ampak zdi se, kot da je vse podrejeno njemu. Veste, vedno lovi Messija. Nikoli ne bo Messi, ampak to, kar je naredil v svoji karieri, je izjemno. Iz svoje kariere je iztisnil absolutno največ, način, kako je skrbel zase in kako se je razvil kot nogometaš. Bilo je obdobje, ko bi lahko rekli, da je bil eden najboljših napadalcev na svetu."

Nekdanji napadalec je še poudaril, da mora portugalski selektor narediti spremembo. "Trenutno postaja bolj ovira kot pomoč Portugalski in mislim, da Martinez tukaj dela napako. Mislim, da mora Martinez sprejeti veliko odločitev. Po tekmi je govoril o tem, da je Ronaldo eden najboljših strelcev na svetu, a če ne doseže gola, ne počne ničesar drugega. Ne bo tekel, pritiskal na branilce, se spuščal po žogo in povezoval igro, kot bi to morda storil Harry Kane ali kdo podoben."

Portugalce naslednja tekma na prvenstvu čaka v torek, ko se bodo pomerili z Uzbekistanom (19.00), nato pa v noči na 28. junij še s Kolumbijo (1.30).

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